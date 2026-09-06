/Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌.. దమ్ముంటే అసెంబ్లీ నెల రోజులు నడపాలి

BRSLP Meeting: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ రాజీనామా కోరుతున్న రేవంత్ రెడ్డి ముందు అతడు రాజీనామా చేయాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. దేవుళ్ల మీద ఒట్లు పెట్టి ఆరు గ్యారెంటీలు, రుణమాఫీ ఎగ్గొట్టినందుకు ముందు రాజీనామా చేయాల్సింది రేవంత్ రెడ్డే అని స్పష్టం చేశారు. 'నాడు ఎన్టీఆర్, జయలలిత, చంద్రబాబు లాంటి నాయకులను సభలో అవమానిస్తే.. వారు అసెంబ్లీని బహిష్కరించి ప్రజాక్షేత్రంలో గెలిచి మళ్లీ ముఖ్యమంత్రులుగా అడుగుపెట్టారు. కేసీఆర్ కూడా అదే బాటలో ఉన్నారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు వివరించారు. దమ్ముంటే అసెంబ్లీని నెల రోజులు నడపాలని ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ చేశారు.
సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ పార్టీ శాసనసభా పక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ, శాసనమండలి సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై గులాబీ అధినేత కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ భేటీ అనంతరం మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై, రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే అంశాలను, పార్టీ భవిష్యత్ కార్యాచరణను వివరించారు.
'కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 1000 రోజులు పూర్తవుతున్నా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు తీరని ద్రోహమే జరిగింది. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగులు, రైతులు, మహిళలు, దళిత, గిరిజన, బీసీ వర్గాలను ఈ ప్రభుత్వం నిలువునా మోసం చేసింది. ప్రజా సమస్యల మీద సమగ్రంగా చర్చించడానికి కనీసం నెల రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడపాలని బీఏసీ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పక్షాన గట్టిగా డిమాండ్ చేయాలని నిర్ణయించాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వెల్లడించారు.
'కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వద్ద నీళ్లున్నా కావాలనే ఎత్తిపోతలు చేయకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను ఏడిపిస్తోంది. కేసీఆర్ 80 శాతం పూర్తి చేసిన పాలమూరు- రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో చిన్న పని పూర్తి చేస్తే 60 టీఎంసీల నీళ్లు వస్తాయి. కానీ ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా దాన్ని గాలికొదిలేసింది' అని బీఆర్ఎస్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిరసనగా రాబోయే రోజుల్లో కేసీఆర్ స్వయంగా లక్షలాది మందితో ప్రత్యక్ష ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తారని ప్రకటించారు. ఈ విషయమై సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
'22A కింద వ్యవసాయ భూములను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టి రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్న తీరుపై, కరెంట్ కోతలు, రుణమాఫీ వైఫల్యం, పాలిటెక్నిక్ జీవో 97 రద్దు, సింగరేణి కుంభకోణాలు, పీఆర్సీ, డీఏలు, ఈహెచ్ఎస్ ఫెయిల్యూర్ వంటి అన్ని అంశాలపైనా అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో 30 లక్షల మంది విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చెల్లించకపోవడంతో వారి భవిష్యత్తు అంధకారమవుతుండడంతో.. విద్యార్థుల పక్షాన అవసరమైతే సభను స్తంభింపజేసి న్యాయం జరిగేదాకా కొట్లాడుతామని స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు వీలైనన్నీ ఎక్కువ రోజులు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారని హరీశ్ రావు తెలిపారు.