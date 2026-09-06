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Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌.. దమ్ముంటే అసెంబ్లీ నెల రోజులు నడపాలి

Harish Rao Dare Challenge To Revanth Reddy: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దూకుడు పెంచింది. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌ చేశారు. దమ్ముంటే నెల రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఛాలెంజ్‌ చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాఇయ.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 06, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:37 PM IST
Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌.. దమ్ముంటే అసెంబ్లీ నెల రోజులు నడపాలి
Image Credit: Harish Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌.. దమ్ముంటే అసెంబ్లీ నెల రోజులు నడపాలి
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