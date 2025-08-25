Harish Rao Video: రేవంత్ జేబులో కత్తెర పెట్టుకుని తిర్గుతుండు.!. మళ్లీ ఖతర్నాక్ పంచ్ లు వేసిన హరీష్ రావు.. వీడియో వైరల్..

Harish rao fires on cm revanth reddy over ou visit: తెలంగాణ ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా రాజకీయాలు హీట్ ఎక్కాయి. ఇప్పటికే కాళేశ్వరం, ఫోన్ టాపింగ్ వ్యవహరాలు పీక్స్ లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఓయూ పర్యటన నేపథ్యంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామపై మాజీ మంత్రి తన్నీరు హరిష్ రావు సీరియస్ అయ్యారు.
రేవంత్ పాలనపై మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో పంచ్ లు వేశారు. హరీష్ రావు.. ఆశవర్కర్లు నిరసన చేపట్టిన ఇందిరాపార్క్ వద్ద ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. దమ్ముంటే పోలీసులు లేకుండా ఓయూ కి వెళ్లాలని సీఎంకు సవాల్ విసిరారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో రేవంత్ టీడీపీలో ఉన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
రేవంత్ రెడ్డి నీకు దమ్ముంటే సెక్యూరిటీ లేకుండా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రా
రేవంత్ రెడ్డి ఇనుప కంచెలు వేసుకొని భయపడుకుంట ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటనకు పోయిండు
రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నాడని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులను అరెస్టు చేశారు
తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఉస్మానియా… https://t.co/qbElywiqAV pic.twitter.com/7T6vPV5jX3
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 25, 2025
రేవంత్ ఓయూ పర్యటన ఉందని అనేక మంది విద్యార్థిసంఘాల నాయకుల్ని పోలీసులు అరెస్ట్ లు చేశారన్నారు. ఓయూను తమ ఆధీనంలో తీసుకుని ఎక్కడ చూసిన ఇనుప కంచెలు వేసి భయాందోళన పరిస్థితులు క్రియేట్ చేశారన్నారు. గతంలో టీడీపీలో రేవంత్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యోమ సమయంలో .. ఓయూ కి వెళ్తే విద్యార్థులు ఇయ్యర మయ్యర అందుకున్నారని గుర్తు చేశారు. దీంతో సందులవడి ఉరికిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
ఎన్నికల సమయంలో జాబ్ క్యాలెండర్ అని, భారీగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ లు అంటూ విద్యార్ధుల్ని మోసం చేశాడన్నారు. రేవంత్ వెంటనే.. ఓయూలో.. విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని ఓయూ సాక్షిగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనితో పాటు.. ఎప్పటిలోగా విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తావో చెప్పాలన్నారు.
ఓయూకు వెళ్తున్నడని మూడు రోజుల నుంచి విద్యార్థులను అరెస్టులు చేయించారన్నారు. గజంకో పోలీసు పెట్టారని అన్నారు. ఓయూలో బీఆర్ఎస్ హయాంలో సబితమ్మ కొబ్బరికాయ కొట్టిన బిల్డింగ్ ను ప్రారంభించేందుకు పోయిండని ఎద్దేవా చేశారు. బీఆర్ఎస్ కట్టిన దానికి రిబ్బన్ కత్తిరించిండు. కత్తెర జేబుల పెట్టుకొని తిరుగుతున్నడు రేవంత్ రెడ్డి అంటూ ఏకీపారేశారు.
హైదరాబాద్ ఫ్లై ఓవర్లు కేసీఆర్ కట్టించినవే.. పోతడు రిబ్బన్ కట్ చేస్తాడు .. తమదే క్రెడిట్ అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తాడని ఫైర్ అయ్యారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో కట్టినవి ఓపెన్ చేసుడు తప్ప కొత్తగ ఓ దవాఖాన కట్టింది లేదని, ఓ బ్రిడ్జి కట్టింది లేదని, ఓ బిల్డింగ్ కట్టింది లేదంటూ హరీష్ రావు రేవంత్ సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
