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Harish Rao: 'సమ్మక్క సాగర్'కు అనుమతులు మంజూరు చేయాలి: జల్‌ శాఖ మంత్రికి హరీశ్‌ రావు లేఖ

Harish Rao Letter To Jal Shakthi Minister On GRMB Meeting: తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులపై కేంద్ర జల్‌ శక్తి శాఖ మంత్రికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్‌ లీడర్‌ హరీశ్‌ రావు లేఖ రాశారు. తెలంగాణకు చెందిన ఏడు ప్రాజెక్టులను మళ్లీ సమీక్షించే అంశాన్ని జీఆర్‌ఎంబీ సమావేశం ఎజెండాలో చేర్చడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 12:35 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:35 AM IST
Harish Rao: 'సమ్మక్క సాగర్'కు అనుమతులు మంజూరు చేయాలి: జల్‌ శాఖ మంత్రికి హరీశ్‌ రావు లేఖ
Image Credit: Harish Rao Letter To Jal Shakthi Minister

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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