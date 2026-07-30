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Harish Rao: ఇంజనీర్ విద్యార్థులు క్రిమినల్ వేస్ట్ వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Reacts On Revanth Reddy Engineer Students Criminal Waste Comments: ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను క్రిమినల్ వేస్ట్ అని వ్యాఖ్యలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్‌ లీడర్‌ హరీశ్‌ రావు డిమాండ్‌ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండి అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 30, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:33 PM IST
Harish Rao: ఇంజనీర్ విద్యార్థులు క్రిమినల్ వేస్ట్ వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి: హరీశ్‌ రావు
Image Credit: Harish Rao vs Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: ఇంజనీర్ విద్యార్థులు క్రిమినల్ వేస్ట్ వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి: హరీశ్‌ రావు
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