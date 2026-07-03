/తెలంగాణ అప్పుల చిట్టా ఇదే! జూపల్లికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు బహిరంగ లేఖ

Telangana Debts: బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన అప్పులపై కాంగ్రెస్ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని ఆ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఖడించారు. రెండున్నరేళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై మోపిన అప్పుల గురించి వివరిస్తూ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావుకి బహిరంగ లేఖ రాశారు. లేఖతో పాటు విడియోలు, ఇతర ఆధారాలను మంత్రికి వాట్సప్ ద్వారా పంపించారు. అప్పులపై పదే పదే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని సాక్ష్యాధారాలతో సహా నిరూపించారు.
'బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన అప్పుల గురించి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రివర్గ సభ్యులు పదేపదే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. మీ ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని ఆధారాలతో సహా ఎన్నిసార్లు వివరించినా మీ తీరు మారక పోవడం శోచనీయం' అని కాంగ్రెస్ తీరుపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తొమ్మిదిన్నరేళ్లలో బిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న రుణాలు, గ్యారెంటీ ఇచ్చి ప్రభుత్వం చెల్లించే రుణాలు మొత్తం కలిపితే రూ.4.17 లక్షల కోట్లు మాత్రమేనని నేను అసెంబ్లీలో తెలిపా. నేను చెప్పిన ఆ లెక్కలకు కట్టుబడి ఉంటా. ఎక్కడైనా చర్చకు సిద్దమని అసెంబ్లీలోనే స్పష్టంగా ప్రకటించా' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు..
'మీరు (జూపల్లి) రాసిన లేఖలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 2023 నుంచి జూన్ 2026 వరకు చేసిన అప్పు రూ.1,77,058 కోట్లు అని పేర్కొన్నారు. కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) లెక్కల ప్రకారం జూన్ 30, 2026 నాటికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన మొత్తం అప్పు రూ.1,86,067 కోట్లు' అని లేఖలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రస్తావించారు. '2026 మార్చి 18న అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మీ ప్రభుత్వం చేసిన ఎఫ్ఆర్బీఎం, అన్ని రకాల అప్పు కలిపి రూ.3,47,294 కోట్లు అని స్వయంగా ప్రకటించారు' అని వీడియోతో సహా హరీశ్ రావు వివరించారు.
'మీలాగా మేము మాట మార్చడం లేదు, పూటకో తీరుగా అంకెలు మార్చి చెప్పడం లేదు. మేము చెప్పిన లెక్కలకు కట్టుబడి ఉన్నాం. నేటికి మా లెక్కల ప్రకారం, సుమారు 4.5 లక్షల కోట్ల అప్పు వివిధ మార్గాల ద్వారా మీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న విషయం బహిరంగ రహస్యమే' అని మంత్రులకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పష్టం చేశారు. 'బిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుల విషయంలో నేను అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రసంగం వీడియో, మీ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుల విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రకటన వీడియో, మీ అప్పులకు సంబంధించిన ఆర్బీఐ అధికారిక లెక్కలను మీ వాట్సాప్కు పంపిస్తున్నా. వాటిని ఒకసారి పరిశీలించి, వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నా' అని లేఖలో జూపల్లికి హరీశ్ రావు సూచించారు. ఇకనైనా అప్పుల విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు తప్పుడు ప్రచారం మానుకోవాలని హితవు పలికారు.