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తెలంగాణ అప్పుల చిట్టా ఇదే! జూపల్లికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు బహిరంగ లేఖ

Harish Rao Reply Letter To Jupally Krishna Rao On Telangana Debts: తెలంగాణ రాజకీయాలు రెండో రోజు కూడా హాట్‌ హాట్‌గా కొనసాగుతుండగా.. తనకు కౌంటర్‌ ఇచ్చిన జూపల్లి కృష్ణారావుకు మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు అదే స్థాయిలో ఘాటు కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అప్పుల చిట్టాపై లేఖ రాశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 03, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:55 PM IST
తెలంగాణ అప్పుల చిట్టా ఇదే! జూపల్లికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు బహిరంగ లేఖ
Image Credit: Harish Rao Reply Letter To Jupally Krishna RaoSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తెలంగాణ అప్పుల చిట్టా ఇదే! జూపల్లికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు బహిరంగ లేఖ
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