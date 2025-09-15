English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Harish Rao Vs Revanth Reddy: రేవంత్ ఒక పాలన చాతకాని దద్దమ్మ.!. సంచలన ట్విట్ చేసిన హరీష్ రావు.. ఏమన్నారంటే..?

Harish rao fires on congress govt: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పాలనపై మండిపడ్డారు.  రేవంత్ రెడ్డి ఒక పాలన ఎలా చేయాలో చాతన కావడంలేదని ఎద్దేవా చేశారు. 22 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో.. సంక్షేమం బందు, అభివృద్ది బందు అంటూ ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 05:07 PM IST
  • రేవంత్ ను ఏకీపారేసిన హరీష్ రావు..
  • ప్రజలు బుద్ది చెబుతారని పంచ్ లు..

Former minister Harish Rao Slams on cm Revanth reddy Govt: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి రచ్చగా మారాయి. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటలు పీక్స్ కు వెళ్లాయి. ఒకరిపై మరోకరు వాక్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  కాంగ్రెస్ పార్టీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనను మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఎక్స్ వేదికగా ఎండకట్టారు.

ఈ నేపథ్యంలో హరీష్ రావు..  తాజాగా... తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి బిల్లులు ఇవ్వట్లేదని ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో ఆరోగ్య శ్రీ బందు చేయడం అంశంపై మాట్లాడారు. 22 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో సంక్షేమం బందు, అభివృద్ది బందు.. ఎక్కడ చూసినా బందు, బందు, బందు.. అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా.. బిల్లులు ఇవ్వట్లేదని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ బందు కొనసాగుతుందన్నారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బిల్లులు ఆపేయడంతో కాలేజీలు బందు చేస్తున్నాయన్నారు.

విద్యార్థులకు నిరుద్యోగ భృతి బందు, జాబ్ క్యాలెండర్ బందు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు బందు అంటూ ఏకీపారేశారు. మరోవైపు.. నిధులు లేక గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం బందు.. డీజిల్ పోయించేందుకు కూడా డబ్బులు లేక చెత్త ఎత్తే ట్రాక్టర్లు బందు అంటూతీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. 

రైతులకు రుణ మాఫీ బందు, పంట బోనస్ బందు, వ్యవసాయ కూలీలకు ఆత్మీయ భరోసా బందు.. పంట పండిద్దామంటే చివరకు అన్నదాతకు యూరియా బందు నడుస్తుందని మండిపడ్డారు. 22 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో సంక్షేమం బందు, అభివృద్ది బందు.. ఎక్కడ చూసినా బందు, బందు, బందు.. అంటూ హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు.

Read more: KTR's shocking video: ప్రతి ఇంట్ల గొడవలుంటాయి.. బజార్ల పడొద్దు.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. కవితకు మళ్లీ ఇచ్చిపడేసినట్లేనా..?.. వీడియో..

రేవంత్ రెడ్డి.. నీ చేతగాని, దద్దమ్మ పాలనను చూసి అన్ని వర్గాల ప్రజలు విసిగి వేసారి పోయారని హరీష్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. మరోవైపు  ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్దమయ్యారని,  మీ డ్రామాలను బందు పెట్టే రోజులు ఇక దగ్గర్లోనే ఉన్నాయంటూ ఎక్స్ వేదికగా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన ట్విట్ చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoCM Revanth ReddyHarish Rao Vs Revanth ReddyArogya Sri services stopsTelangana Politics

