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Harish Rao: పథకాలు, గ్యారంటీలపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా..! రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌!

Harish Rao Strong Counter To Revanth Reddy Comments: రుణమాఫీ, ఉచిత కరెంట్, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా అని రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్‌ లీడర్‌ హరీశ్‌ రావు సవాల్ చేశారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు కూడా రేవంత్ రెడ్డి  చిల్లర రాజకీయాలకు తెరలేపాడని మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 15, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:40 PM IST
Harish Rao: పథకాలు, గ్యారంటీలపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా..! రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌!
Image Credit: Harish Rao Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: పథకాలు, గ్యారంటీలపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా..! రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌!
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