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మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన.. 'అవసరమైతే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని రద్దు చేస్తాం!'

Jagadish Reddy On Kannepalli Pumphouse Open: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో పంపులు ప్రారంభించాలని ఏమైనా అయితే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బాధ్యత వహిస్తుందని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. చంద్రబాబు కోసం కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నాటకం ఆడుతోందని.. తెలంగాణ రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్నాడని రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 06, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:59 PM IST
మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన.. 'అవసరమైతే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని రద్దు చేస్తాం!'
Image Credit: Jagadish ReddySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన.. 'అవసరమైతే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని రద్దు చేస్తాం!'
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