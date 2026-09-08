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KCR House: కేసీఆర్‌ను చంపాలని చూస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డి.. గుండాల, రౌడీల రాజ్యం: జగదీశ్‌ రెడ్డి

Jagadish Reddy Fire On Congress Goons Attack On KCR Residence: కాంగ్రెస్‌ రౌడీలు.. రేవంత్‌ రెడ్డి మూకల తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను ప్రజలు కాపాడుకుంటారని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి తెలిపారు. కేసీఆర్‌ను చంపాలని కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్‌కు ఏమైనా రాష్ట్రం అగ్నిగుండమేనని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 08, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:30 PM IST
KCR House: కేసీఆర్‌ను చంపాలని చూస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డి.. గుండాల, రౌడీల రాజ్యం: జగదీశ్‌ రెడ్డి
Image Credit: Jagadish Reddy Fire On Congress Goons

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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