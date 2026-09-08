Congress Goons Attack On KCR House: 'స్వయానా రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ శ్రేణులను తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నివాసంపై దాడికి పంపాడు. గుండాలు, రౌడీలను పంపిస్తున్నాడు' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కేసీఆర్కు ఏమైనా అయితే రాష్ట్రం అగ్నిగుండం అవుతుందని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ గూండా రాజ్యాన్ని నడుపుతోందని విమర్శించారు. 'శాంతిభద్రతలు కాపాడాల్సిన రేవంత్ రెడ్డి ఆయనే అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నారు. తొక్కి పడేయండి అని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో పోలీసులు ముట్టడించారు' బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు రెండో రోజు మంగళవారం అసెంబ్లీకి వచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే జగదీశ్ రెడ్డి మీడియా పాయింట్లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'అసలు ఏమి జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడాలి? ప్రజలకి నీళ్లు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలి. కేసీఆర్ను ప్రజలే కాపాడుకుంటారు. వీళ్ల పోలీసుల ఏమి చేయలేరు. కొంతమంది యువకులు కేసీఆర్ని కాపాడుకోవాలని కేసీఆర్ నివాసానికి వెళ్తే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
'దుర్మార్గంగా పిరికితనంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోంది. మేము అసెంబ్లీకి వస్తుంటే అడ్డుకున్నారు. శాసనసభకు వస్తే అనేక విషయాలు బయటకొస్తాయని రానివ్వడం లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సభ నడపటం ఇష్టం లేదు. వారి చేతగానితనం బయటపడుతుంది' అని రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి వివరించారు. 'రేవంత్ రెడ్డి స్వయానా కాంగ్రెస్ శ్రేణులను కేసీఆర్ నివాసంపై దాడికి పంపాడు. గుండాలు, రౌడీలను పంపిస్తున్నాడు. శాంతిభద్రతలు కాపాడాల్సిన రేవంత్ రెడ్డి ఆయనే అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నారు. తొక్కి పడేయండి అని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో పోలీసులు ముట్టడించారు. ఇక్కడి నుంచే కేసీఆర్ నివాసంపై దాడి చేయడానికి ఆదేశాలు ఇస్తున్నాడు. కేసీఆర్ని చంపడానికే వచ్చామని ఒక ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతున్నాడు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు.
పాలన చేతగాకపోతే రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి
బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మీ మాట్లాడుతూ.. 'మేము మహిళా ఎమ్మెల్యేలం వెనుక ఉన్నాం. సీతక్క అబద్దాలు మాట్లాడుతున్నారు. అసెంబ్లీ గేటు దగ్గర ఏం జరిగిందో విచారణ చేయండి' అని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ చేశారు. పోలీసులు బారికేడ్లు లాగడంతో మహిళా ఎమ్మెల్యేలు కింద పడ్డారని తెలిపారు. మహిళా పోలీసులను దగ్గర పెట్టి ఇబ్బందులు సృష్టించారని చెప్పారు. 'అసెంబ్లీకి వస్తే మాపై దాడులు చేస్తున్నారు. మహిళా ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు ఎందుకు లోపలికి పంపలేదు?' అని ప్రశ్నించారు.
'అసెంబ్లీకి వచ్చి కేసీఆర్పై రేవంత్ రెడ్డి బూతు పురాణాలు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు సీఎంగా కేసీఆర్ ఉన్నారా?' అని ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి నిలదీశారు. రేవంత్ రెడ్డికి పాలన చేతగాకపోతే ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయి అని సవాల్ చేశారు. కేసీఆర్ ఎందుకు క్షమాపణలు చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. 'మాకు ఎమ్మెల్యేలుగా సభలోకి వచ్చే హక్కు ఉంది. కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చేదా?' అని నిలదీశారు. ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్పై కేసు పెట్టి అసెంబ్లీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు.