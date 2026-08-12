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చంద్రబాబుతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం: జగదీశ్‌ రెడ్డి

Former Minister Jagadish Reddy Fire On Revanth Reddy: కృష్ణా జలాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరలించుకుపోతుంటే రేవంత్ రెడ్డి మౌనంగా ఉంటున్నాడని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నీళ్ల విషయంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రైతులకు ద్రోహం, మోసం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. నాగార్జున సాగర్‌ జలాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 12, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:46 PM IST
చంద్రబాబుతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం: జగదీశ్‌ రెడ్డి
Image Credit: Jagadish Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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చంద్రబాబుతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం: జగదీశ్‌ రెడ్డి
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