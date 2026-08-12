/చంద్రబాబుతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం: జగదీశ్‌ రెడ్డి

Jagadish Reddy vs Revanth Reddy: 'చంద్రబాబు నాయుడు కోసమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును రేవంత్ రెడ్డి ఎండబెట్టాడు. చంద్ర బాబు నాయుడు దగ్గర రేవంత్ రెడ్డి లొంగిపోయి కుక్కలా బతుకుతున్నాడు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జగదీశ్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నాగార్జున సాగర్ దగ్గర వరుణ యాగం చేయడం కాదు దమ్ముంటే పోతిరెడ్డిపాడు గేట్లు బంద్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నాగార్జున సాగర్కు ఇంతవరకు ఒక్క చుక్క నీరు రాలేదు ఎడమ కాలువ కింద రైతులు పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నీళ్ల విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులకు ద్రోహం, మోసం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో నీటి విడుదలపై మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి నల్లగొండ జిల్లా నాయకులతో కలిసి కీలక మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫ్యాలు ఎండగట్టారు. 'రెండు నెలలుగా గోదావరి పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోంది. కృష్ణా జలాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరలించుకునిపోతుంటే రేవంత్ రెడ్డి మౌనంగా ఉంటున్నాడు. కేసీఆర్ హయాంలో ఆనాడు శ్రీశైలం ఎగువన 10 నుంచి 12 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చాడు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఒక్క ఎకరాకు నీళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి వివరించారు.
'ఎగువ నుంచి కృష్ణాకు బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు వస్తుంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది. పాలమూరు బిడ్డనని చెప్పుకునే రేవంత్ రెడ్డి కన్న తల్లికి ద్రోహం చేస్తున్నాడు. నాగార్జున సాగర్లో నీళ్లు ఉన్నా రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వలేమని జిల్లా మంత్రి వాటర్లో నీళ్లు కలిపి తాగి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పటికే పాలమూరుకు మొదటి పంట పండించుకునే అవకాశం ఉంది. రేవంత్ ప్రభుత్వ దుర్మార్గానికి ఇంతవరకు ఒక్క ఎకరానికి నీళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది' అని సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే జగదీశ్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'నాగార్జున సాగర్కు చుక్క నీరు రాకుండా పోతిరెడ్డిపాడుకు నీళ్లు తరలిస్తున్నారు. 25 వేల క్యూసెక్కుల నీళ్లు పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి తరలిస్తుంటే నాగార్జున సాగర్ చుక్క నీరు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఏపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు నీళ్లు ఇవ్వకుండా పెద్ద కుట్ర చేస్తోంది. రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోండని అంటున్నారు. ఆరుతడి పంటలకైన నీళ్లే కావాలి కదా! పోతిరెడ్డిపాడుకు నీళ్లు ఇవ్వొద్దని డిమాండ్ చేసే దమ్ముందా!' అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి సవాల్ చేశారు.
'తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన 7 ప్రాజెక్టుల పై రివ్యూ చేయాలని జీఆర్ఎంబీ ఎజెండాలో పొందుపరిచారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాట్లాడిన తరువాత ఎజెండా అంశాలపై లేఖ రాశారు. జీఆర్ఎంబీ సమావేశాన్ని బహిష్కరించాలి' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. 'నాగార్జున సాగర్ నిండేంత వరకు పోతిరెడ్డిపాడు నీళ్లు తీసుకొని పోవడానికి వీల్లేదు. ఎవరి ఆదేశాలతో పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి నీళ్లు తరలిస్తున్నారు? అని ప్రశ్నించారు.
'రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి రైతుల పట్ల సోయి ఉంటే రెండు పంటలకు నీళ్లు ఇవ్వొచ్చు. మంత్రి శ్రీధర్ బాబుకు చీము రక్తం ఉంటే సిగ్గుతప్పిన మాటలు మాట్లాడకూడదు. చంద్రబాబు నుంచి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, దామోదర రాజనర్సింహ ఎందుకు లాగులు తడుపుకుంటున్నారు? అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. 'నా ముందు మాట్లాడే దైర్యం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి లేదనే జీఆర్ఎంబీ ఎజెండా చంద్రబాబు పొందుపరిచాడు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బుర్ర మోకాళ్లో ఉంది. తెలంగాణలో 7 ప్రాజెక్టులకు టీఏసీ అనుమతులు పొందినట్లు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి తెలియదా?' అని నిలదీశారు.
'ఆరుతడి పంటలకు అర్ధం తెలియని వెధవలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నారు. ఇది మన దురదృష్టం. అడ్డగోలుగా భూ దందాలతో రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు బిజీగా ఉంటే అధికారులు రైతులకు దగ్గరకు వెళ్తున్నారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ హక్కుల కోసం పోరాడుతూనే ఉంటామని ప్రకటించారు. ఎల్ నినో ప్రభావంతో తాగునీటి సమస్య ఉంటే పోతిరెడ్డిపాడుకు నీళ్లు ఎలా పోతున్నాయని ప్రశ్నించారు. రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వకుండా వరుణ యాగాలు చేస్తా. క్షుద్ర పూజలు చేస్తా అంటే ఎలా అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.
మీడియా సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు గాదరి కిషోర్ కుమార్, కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి, నోముల భగత్, నల్లమోతు భాస్కర్ రావు, ఎమ్మెల్సీ కోటిరెడ్డి, మాజీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పల్లె రవి కుమార్, బిఆర్ఎస్ నేతలు వంటెద్దు నరసింహారెడ్డి, కడారి అంజయ్య పాల్గొన్నారు.