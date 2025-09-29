Jagadish Reddy fires on cm revanth reddy over future city projects video: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల శంఖుస్థాపనలు చేసిన ఫ్యూచర్ సిటీపై రచ్చ నడుస్తొంది. బీఆర్ఎస్ రేవంత్ తీరును తీవ్రంగా ఎండగడుతుంది. ఇప్పటికే మెట్రో నుంచి ఎల్ అండ్ టీ ఎందుకు వెళ్లిపోయిందో సమాధానం చెప్పాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈక్రమంలో తాజాగా.. రేవంత్ తీరుపై ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. అసలు రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ ఏందో ఆయనకే తెలియదు.. ఇంక ఫ్యూచర్ సిటీ ఎక్కడిదంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
అక్కడ లేని ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి.. కట్టని అమరావతికి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే అంట, మళ్లీ దాని పక్కన రైలు అంట.. ఈవిధంగా రేవంత్ ప్రజల్ని మాయ చేస్తున్నాడన్నారు. ఇక హైదరాబాద్, అమరావతికి గురుశిష్యులు తిరుగుతారేమో అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఇదంతా కేవలం రియల్ఎస్టేట్ దందా కోసమే అంటూ జగదీష్ రెడ్డి తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఈయన ఫ్యూచర్ ఏందో ఆయనకే తెలియదు.. ఇంక ఫ్యూచర్ సిటీ ఎక్కడిది
అక్కడ లేని ఫ్యూచర్ సిటీ నుండి.. కట్టని అమరావతికి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే అంట, మళ్లీ దాని పక్కన రైలు అంట
గురుశిష్యులు తిరుగుతారు ఏమో హైదరాబాద్, అమరావతికి
ఇదంతా కేవలం రియల్ఎస్టేట్ దందా కోసమే.. తాను, తన బంధుమిత్రులు కొన్న… pic.twitter.com/lXxPIZ2zEM
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 29, 2025
పెరుగుతున్న జనాభాకు ఇంకో 50 ఏళ్లకు సరిపోయే పద్ధతుల్లో మెట్రోను మూడు ఫేజ్ల్లో విస్తరించాలని కేసీఆర్ ఆనాడు చెప్పాడన్నారు. దీనికి క్యాబినెట్ సమావేశంలో చర్చ చేసి, మంత్రుల అభిప్రాయాలను తీసుకొని అవసరమున్న చోట మెట్రో విస్తరణ చేయడానికి ప్రణాళికలు చేశాడన్నారు.
మూడు ఫేజ్ల్లో హైదరాబాద్లోని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకు అనువుగా ఉండేట్టు, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు కలుపుతూ మెట్రోను కట్టాలని నాడు సీఎంగా ఉన్న కేసీఆర్ ప్రణాళికలు చేశాడని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ముఖ్యమంత్రి ఒక మాట మాట్లాడితే, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు మరో మాట మాట్లాడుతున్నారన్నారు.
వీళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారా..? లేక.. సర్కస్ ను నడుపుతున్నారా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మైక్ ముందు ట్రిపుల్ ఆర్ రోడ్డు వెంటనే పూర్తి చేస్తామని అంటాడు.. బాధితులు వెళ్తే అది ఇప్పట్లో అవ్వదు వెళ్ళిపొండిని అంటాడని సెటైర్ లు వేశాడు.
సినిమాలకు ముందు రోజు టికెట్ రేట్లు పెంచితే, తనకు తెలియకుండా పెంచారని అంటాడన్నారు. జూపల్లి కృష్ణారావు లిక్కర్ బ్రాండ్లను తనకు తెలియకుండా మార్చారు, తనకు తెలియకుండా నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారని అంటాడన్నారు.
కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి నిరుద్యోగులకు ఇస్తామన్న ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేసింది అంటాడు.. మళ్ళీ పొద్దుగాల రేవంత్ రెడ్డికి, నాకు మధ్య గ్యాప్ ఏమి లేదని అంటాడన్నారు.
జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి ఈ ప్రభుత్వంలో కమిషన్ల దందా నడుస్తుంది.. పొల్యూషన్ చేస్తున్న కంపెనీలను తగలబెడుతా అని అంటాడన్నారు. మరోవైపు.. ఎల్లారెడ్డి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మదన్ మోహన్ రావు నా నియోజకవర్గంలో వరదలు వచ్చాయి, మా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ప్రపంచ బ్యాంకుకు లేఖ రాశాడని గుర్తు చేశాడు.
ప్రపంచ బ్యాంకు కేంద్రం అనుమతి లేకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే అప్పు ఇవ్వదని, ఆయన తన నియోజకవర్గానికి అప్పు ఇవ్వాలని లేఖ రాశాడన్నారు. చొప్పదండి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం అసలు రిజర్వేషన్లే సరిగ్గా చేయలేదని చీఫ్ సెక్రటరీకి లేఖ రాశాడన్నారు.
అసలు ఈ ప్రభుత్వంలో ఏం నడుస్తుందని.. మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ట్రంప్ బాగా చేస్తలేడు ఇక్కడికి రండి అవకాశాలు ఇస్తానని మాట్లాడే మూర్ఖపు ముఖ్యమంత్రిని ఎక్కడన్నా చూశారా?.. అని రేవంత్ పై పంచ్ లు వేశాడు. ఇప్పటివరకు ట్రంప్ మీద మోడీనే ఒక్కమాట మాట్లాడలేదు, ఊర్లో బజారులో కూర్చున్న వాడు ఎవరిని అయినా తిట్టొచ్చు.. కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి లాగా ఉండి ఏం మాట్లాడాలో సోయి ఉండాలి కదా?.. అంటూ పంచ్ లు వేశాడు.
Read more: Sohani Kumari Husband: హైదరాబాద్లో షాకింగ్.. టాలీవుడ్ నటికి కాబోయే భర్త ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?
కనీసం 10 సార్లు అమెరికా పోయిన మీ రాహుల్ గాంధీ కూడా ట్రంప్ మీద మాట్లాడలేదన్నారు. ఉన్నవే ఇక్కడనుండి పీక్కపోతున్నాయి.. ఈయన సక్కదనానికి వాడు వచ్చి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ పెడుతారా అంటూ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి, రేవంత్ సర్కారుపై మండిపడ్డారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook