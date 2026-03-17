Jeevan Reddy: నాకు ఆఫర్ ఇవ్వడానికి నువ్వెవరు.!. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పై జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Former minister Jagtial Jeevan reddy fires on mla Sanjay kumar: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జగిత్యాల రాజకీయాలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డి కారు ఎక్కేందుకు రెడీ అయిపోయారని ప్రచారం జరుగుతుంది. జీవన్ రెడ్డి నివాసం సమీపంలోని కాంగ్రెస్ ఫ్లెక్సీలను సైతం అనుచరలు చింపేస్తున్నారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి అనుచరులు కాంగ్రెస్ పార్టీ డీపీలను కూడా మార్చేస్తున్నారు. ఉగాది తర్వాత పార్టీ మార్పుకు మూహూర్తం పెట్టుకున్నట్లు రచ్చ నడుస్తొంది. దీనిపై ఇటీవల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు జీవన్ రెడ్డి సీరియస్ అయ్యారు. అసలు సంజయ్ ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో ఆయనకు తెలుసా అంటూ ఏకీపారేశారు.
జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ బీఆర్ఎస్ లో ఉన్నారని స్పీకర్ చెప్పారని, ఆయన మాత్రం కాంగ్రెస్ లో తిరుగుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇంకా తనతో కలిసి పనిచేయాలని ఆఫర్ ఇవ్వడంపై మరింత ఫైర్అయ్యారు. కాంగ్రెస్ కు తనతో 40 ఏళ్ల అనుబంధం ఉందన్నారు. ఇంత ఒత్తిడిలో సైతం పార్టీమార్పుపై ఆలోచిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
అసలు సంజయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం తోనే ఈ చిచ్చు మొదలైందని జగిత్యాల ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. జగిత్యాలలో 2014 అపోసిషన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు సైతం ప్రజల కోసం పొరాటం చేసినట్లు చెప్పారు. ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ వీరి పంచాయతీ కాస్త పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఉగాది తర్వాత జీవన్ రెడ్డి ఏవిధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఇక గతంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండాలా?.. బైటకు వచ్చేయాలా..?.. అన్నదానిపై ప్రశ్న తలెత్తిందని, తనను కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పట్టించుకోవట్లేదని బహిరంగంగానే పలు సందర్భాల్లో జీవన్ రెడ్డి వాపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వివాదంపై కాంగ్రెస్ మరోసారి జీవన్ రెడ్డిని బుజ్జగిస్తుందా లేదా అన్నదానిపై రాజకీయాల్లో భిన్నవాదనలు విన్పిస్తున్నాయి.
