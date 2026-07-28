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KTR Press Meet: హైడ్రా రేవంత్‌ రెడ్డికి వేటకుక్కలా మారింది: కేటీఆర్‌ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

KT Rama Rao Serious Allegations On Revanth Reddy And HYDRAA: హైడ్రాపై తెలంగాణ హైకోర్టు చేసిన ఆదేశాలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా హైడ్రాతోపాటు రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. హైడ్రా రేవంత్ రెడ్డికి వేట కుక్కలా మారిందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 28, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:16 PM IST
KTR Press Meet: హైడ్రా రేవంత్‌ రెడ్డికి వేటకుక్కలా మారింది: కేటీఆర్‌ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు
Image Credit: KT Rama Rao Press Meet In New Delhi

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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