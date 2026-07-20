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'రేవంత్ రెడ్డి ఒక చిచోరా.. ఆయనకు ఢిల్లీకి మూటలు పంపడమే పని': కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Slams To Revanth Reddy Shameful Politics: రేవంత్ రెడ్డి ఒక 'చిచోరా'.. ఆయనకు తెలిసిందల్లా ఢిల్లీకి మూటలు పంపడమేనని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రిజర్వాయర్లు డెడ్ స్టోరేజ్‌లో ఉంటే.. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కోల్డ్ స్టోరేజ్‌లో పడుకుందని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 20, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:59 PM IST
'రేవంత్ రెడ్డి ఒక చిచోరా.. ఆయనకు ఢిల్లీకి మూటలు పంపడమే పని': కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR Speech (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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