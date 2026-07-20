'రేవంత్ రెడ్డి ఒక చిచోరా.. ఆయనకు ఢిల్లీకి మూటలు పంపడమే పని': కేటీఆర్‌

BRS Party: ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి ఒక చిచోరా అని.. అతడికి తెలిసింది ఢిల్లీకి మూటలు పంపడమే అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. కాళేశ్వరం నీళ్లు సముద్రం పాలు అవుతుంటే.. రేవంత్ రెడ్డి బటన్ నొక్కడానికి బాధేంటి? అని ప్రశ్నించారు. రిజర్వాయర్లు డెడ్ స్టోరేజ్లో ఉంటే.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పడుకుందని తెలిపారు. ఆరు గ్యారెంటీలు అభాసుపాలు.. రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో వ్యవసాయం పూర్తిగా సంక్షోభం అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
70 వేల ఉద్యోగాలపై నా సవాల్ను స్వీకరించే దమ్ము రేవంత్ రెడ్డికి ఉందా? మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ చేశారు. రైతుల కోసం రక్తం ఇవ్వడానికైనా సిద్ధమని ప్రకటించారు. 'గాచారం బాగాలేకనే పోచారం కాంగ్రెస్ అనే మునిగే పడవ ఎక్కారు. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డికి వెంకన్న స్వామి శాపం తప్పదు' అని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని రేవంత్ రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్పై కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ భవన్లో బాన్సువాడ నియోజకవర్గానికి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మోరిల్ శ్రీనివాస్ గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు. అతడికి సాదరంగా ఆహ్వానించిన అనంతరం ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రాష్ట్రంలో కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. రిజర్వాయర్లు డెడ్ స్టోరేజ్లో ఉంటే ప్రభుత్వం కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పడుకుంది. ఎల్నినో వస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు ఆరు నెలల ముందే హెచ్చరించారు. అయినా ప్రభుత్వం స్పందించలేదు' అని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి ప్రణాళిక లేదని, దిశ లేదని, వ్యవసాయంపై అవగాహన లేదని విమర్శించారు.
ఎన్నికల ముందు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి యువతను మోసం చేశారు అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. 'రెండేళ్లు దాటినా 10 వేల ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలను తమ ఘనతగా చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటు. 70 వేల ఉద్యోగాల నియామకంపై తన సవాల్కు ఇప్పటివరకు రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పలేదు. నువ్వే 70 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు రుజువు చేస్తే నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తానని చెప్పాను. కానీ ఆ సవాల్ను స్వీకరించే దమ్ము రేవంత్ రెడ్డికి లేదు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు.
రేవంత్ లాంటి చిచోరా గాడు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం మన కర్మ.
రెండేళ్లలో కేసీఆర్ గారిని తిట్టుడు, దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టుడు తప్ప రేవంత్ చేసింది ఏముంది?
- బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS pic.twitter.com/qfG83nNmAm
— BRS Party (@BRSparty) July 20, 2026
'రేవంత్ రెడ్డి ఒక చిచోరా. ఏం మాట్లాడుతాడో, ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో, ఎక్కడ ఏం మాట్లాడాలో తెలియని వ్యక్తి. మన ఖర్మ బాగాలేక ఇవాళ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. ఇక్కడ డబ్బులు దోసుకోవడం, మూటలు కట్టడం, నెలకొకసారి ఢిల్లీకి వెళ్లి రాహుల్ గాంధీకి అప్పగించడం, రెన్యూవల్ తప్పా వేయించుకుని రావడం తప్ప ఆయనకు ఇంకేమీ తెలియదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శలు చేశారు. రెండేళ్లకు పైగా కాంగ్రెస్ పాలనలో రాష్ట్రానికి చెప్పుకోదగ్గ ఒక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం కూడా చేయలేదని ఆరోపించారు. తెల్లారితే కేసీఆర్ను తిట్టడం, దేవుళ్ల మీద ఒట్లు పెట్టడం తప్ప కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఇంకో పని లేదని మండిపడ్డారు. రెండున్నర ఏండ్లలో వ్యవసాయం పూర్తిగా సంక్షోభంలో పడిపోయిందని విమర్శించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. యూరియా కొరత, విద్యుత్ సమస్యలు, ధాన్యం కొనుగోలు ఇబ్బందులు, సాగునీటి కొరత వంటి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో రైతుబంధు సకాలంలో అందేదని, యూరియా కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని గుర్తు చేశారు.