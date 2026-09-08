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BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి వేముల ప్రశాంత్‌ రెడ్డి సవాల్‌.. 'మగాడివే అయితే కేసీఆర్‌ను రాజకీయంగా ఎదుర్కో'

Vemula Prashanth Reddy Challenge To Revanth Reddy: తెలంగాణ స్వరాష్ట్రం తీసుకువచ్చిన కేసీఆర్‌ను దమ్ముంటే.. మగాడివే అయితే రేవంత్‌ రెడ్డి రాజకీయంగా ఎదుర్కో అని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్‌ రెడ్డి సవాల్‌ చేశారు. కేసీఆర్‌ నివాసంపై కాంగ్రెస్‌ గూండాల దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 08, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:59 PM IST
BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి వేముల ప్రశాంత్‌ రెడ్డి సవాల్‌.. 'మగాడివే అయితే కేసీఆర్‌ను రాజకీయంగా ఎదుర్కో'
Image Credit: Vemula Prashanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి వేముల ప్రశాంత్‌ రెడ్డి సవాల్‌.. 'మగాడివే అయితే కేసీఆర్‌ను రాజకీయంగా ఎదుర్కో'
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