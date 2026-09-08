Telangana Assembly Session: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చావు కోరుతూ మాట్లాడిన వీర్లపల్లి శంకర్, వేముల వీరేశంపై స్పీకర్ చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి కోరారు. 'కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ పరిసర ప్రాంతాల్లో మకాం వేశారు. కేసీఆర్పై దాడి చేయాలని పక్కా ప్రణాళికతో కొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రం దగ్గరే ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు మొగోడివే అయితే రాజకీయంగా కేసీఆర్ను ఎదుర్కో' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి సవాల్ చేశారు. పోలీసులను అడ్డంపెట్టుకొని.. గుండాలను అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయం చేస్తానంటే నడవదని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. 'కేసీఆర్ చావు గురించి ఇద్దరి ఎమ్మెల్యేలతో రేవంత్ రెడ్డే అనిపించాడు' అని తెలిపారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా రెండో రోజు మంగళవారం అసెంబ్లీకి వచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి మీడియా పాయింట్లో మాట్లాడారు. 'రేవంత్ రెడ్డి మా నాయకుడు కేసీఆర్ చావు గురించి అనేక సార్లు మాట్లాడాడు. కేసీఆర్పై దాడి చేసేందుకు కాంగ్రెస్ పక్కా ప్లాన్ చేస్తుంది. షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ కేసీఆర్ చావు కోరుకున్నారు. ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రంపై వేముల వీరేశం దాడి చేస్తానన్నాడు. వీర్లపల్లి శంకర్ అన్నమాట కాదు రేవంత్ రెడ్డి అన్నమాట' అని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
కేసీఆర్ చావు కోరిన ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్పై పోలీసులు కేసు పెట్టీ అరెస్ట్ చేయాలని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. 'అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి సంస్కృతం మాట్లాడుతున్నాడు. శాసనసభలో, బయట సభలో రేవంత్ రెడ్డి ఒకేలా మాట్లాడుతాడు. వెయ్యి డప్పులతో కేసీఆర్ చావు కోరుకుంతమని వారిపై కేసు పెట్టాలి' అని కోరారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన కేసీఆర్ చావును కోరుకోవడం సంస్కారమా! అని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను ప్రశ్నించారు.
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై దాడికి కాంగ్రెస్ కుట్ర
బీఆర్ఎస్ పార్టీ విప్, కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. 'బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై దాడి చేసేందుకు ప్రణాళిక ప్రకారం కాంగ్రెస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది. ప్రజల సమస్యలపై చర్చించకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ చేస్తుంది. పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇష్యూను దృష్టి మరల్చి కడియం శ్రీహరి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఇష్యూ తెరపైకి తెచ్చారు. ఈరోజు స్పీకర్ను ముందు పెట్టీ దృష్టి మరల్చుతున్నారు' అని తెలిపారు.
'ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు స్పీకర్ను ఏం అనలేదు. ఒకవేళ అదే జరిగితే తాత మధు విచారం వ్యక్తం చేశాడు. ప్రజల్లో నుంచి వచ్చే తిగుబాటు నుంచి తప్పించుకునేందుకు డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి నీచబుద్ధిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ వివరించారు. తోటి మహిళలను అవమానించేలా సీతక్క మాట్లాడారని మండిపడ్డారు. 'మహిళ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే మగ పోలీసులను ముందు పెడుతున్నారు. పురుష ఎమ్మెల్యేల ముందు ఆడ పోలీసులను పెడుతున్నారు' అని తెలిపారు. 'రాహుల్ గాంధీపై హేమంత్ బిశ్వశర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించిన ఏకైక సీఎం కేసీఆర్. మహిళలకు జరిగిన అవమానంపై రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ విప్ వివేకానంద గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. 'బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళ శాసనసభ్యులపై పదే పదే దాడి జరుగుతుంది' అని తెలిపారు.