BRS Party: 'హామీల అమలులో కాంగ్రెస్ విఫలం.. వెయ్యి రోజుల పాలన నిష్ఫలం': వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి

Telangana Bhavan: 'తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వెళ్తున్న కేటీఆర్ను పోలీసులు కింద వేసి పోలీసులు తొక్కింది తెలంగాణ మొత్తం చూసింది. చిల్లర దౌర్జన్యకాండ రేవంత్ రెడ్డి చేశాడు' అని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. హామీల అమలులో కాంగ్రెస్ విఫలమైందని.. వెయ్యి రోజుల పాలన నిష్ఫలం అని తెలిపారు. 'రేవంత్ రెడ్డి బడువే మాటలు టీ షర్ట్స్పై లేదు. కింద పడేసి తొక్కుతాని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన భాషలేదు' అని ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.
'రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ పార్లమెంట్లో మోడీ అదానీ టీషర్ట్స్ వేసుకున్నారు. రాహుల్ గాంధీ ఒక న్యాయం కేటీఆర్, హరీశ్ రావుకు ఒక న్యాయమా?' అని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. 'శాంతియుత మార్గంలో మేము నిరసన తెలిపాం. మాజీ హోం శాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గొంతు పోలీసులు నొక్కారు. ఇదేనా ప్రజా పాలన అంటే?' అని నిలదీశారు. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర పట్టుకొని లాగారని.. తోపులాటలో మాజీ మంత్రులు హరీశ్ రావు, జగదీష్ రెడ్డి సంజయ్ కిందపడ్డారని ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి వివరించారు.
"హామీల అమలులో కాంగ్రెస్ విఫలం - వెయ్యి రోజుల పాలన నిష్ఫలం"
అని మాత్రమే ఉన్న నల్ల టీ-షర్టులు ధరించడం నేరమా?
రేవంత్ రెడ్డిలా అసెంబ్లీలో మేమేమీ బూతులు మాట్లాడలేదు.
రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంటులో మోదీ-అదానీ ఫోటోలున్న టీ-షర్టులు ధరించి నిరసన తెలిపితే తప్పు కాదంటారు..
మరి మేము నల్ల… pic.twitter.com/fGWccXKO64
— BRS Party (@BRSparty) September 7, 2026
'భౌతికంగా కేటీఆర్పై దాడి చేశారు. తెలంగాణ సమాజం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. బ్లాక్ టీషర్ట్స్ రేవంత్ రెడ్డికి నచ్చడం లేదు. పచ్చ టీ షర్ట్స్ వేసుకొని వస్తే రేవంత్ రెడ్డికి మంచిదేమో' అని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి శిఖండి రాజకీయం చేస్తున్నాడని.. రేవంత్ రెడ్డి కంటే శిఖండి నయం విమర్శించారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన కేసీఆర్ను అపహాస్యం చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని అవమానించినట్టే కేసీఆర్ను అవమానించాలని చూస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వస్తే రేవంత్ రెడ్డి బండారం బయటపడుతుంది' అని ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
'బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను అసెంబ్లీకి రానివ్వడం లేదు. అసెంబ్లీ బయట రెండు వేల మంది పోలీసులు ఉన్నారు. రెండు సార్లు నన్ను వాహనంలో ఎత్తేశారు. ఇంతటి గుండాగిరి ఎన్నడు చూడలేదు' అని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు. తాము కేసీఆర్ సైనికులం.. భయపడేది లేదని ప్రకటించారు. బ్లాక్ టీషర్ట్స్ వేసుకుంటే తమను అడ్డుకున్నారని.. తెలంగాణ సమాజం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలని సూచించారు.
'తెలంగాణ అసెంబ్లీలో బీజేపీ సభలో ప్లకార్డ్స్ ప్రదర్శిస్తుంది. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ములాఖాత్ ప్రజలకు అర్థమైంది. మేము బ్లాక్ టీషర్ట్స్ వేసుకుంటే మమ్మల్ని అడ్డుకున్నారు. బీజేపీ, రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరు కలిసిపోయారు. రేవంత్ రెడ్డి పొద్దున కాంగ్రెస్ తో సాయంత్రం బిజెపితో ఉంటాడు' అని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు.