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Kavitha: మళ్లీ రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాడు.. అతడి మాటలు నమ్మితే అన్యాయమే: కవిత

Kavitha Interesting Comments About Revanth Reddy: మళ్లీ రేవంత్‌ రెడ్డి అధికారంలోకి రాడని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రకటించారు. మాట తప్పటం, మడమ తిప్పటం అనేది రేవంత్ రెడ్డి ట్రేడ్ మార్క్ అని విమర్శించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి మాటలు నమ్మితే అన్యాయం కావాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 15, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:34 PM IST
Kavitha: మళ్లీ రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాడు.. అతడి మాటలు నమ్మితే అన్యాయమే: కవిత
Image Credit: Kavitha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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