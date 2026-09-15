/Kavitha: మళ్లీ రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాడు.. అతడి మాటలు నమ్మితే అన్యాయమే: కవిత

Kavitha vs Revanth Reddy: మళ్లీ రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాడని.. ఇంకా రెండేళ్లు ఆగితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండదని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రకటించారు. మాట తప్పడం, మడమ తిప్పడ మే రేవంత్ రెడ్డి ట్రేడ్ మార్క్ అని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పథకాల పేరుతో గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ ఒక్క పథకం కూడా సరిగా అమలు కావడం లేదని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ ప్రభుత్వ విద్యను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు.
తెలంగాణ రక్షణ సేన ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల సమస్యలపై నిర్వహించిన సదస్సులో ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'సమస్యలు తీర్చాలని అడిగితే ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులను రేవంత్ రెడ్డి బెదిరిస్తున్నాడు. ఉద్యోగులంటే మీ బానిసలు కాదని గుర్తు పెట్టుకోండి' అని రేవంత్ రెడ్డికి హితవు పలికారు. ఈ నెల 18వ తేదీలోగా వారికిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. లేదంటే హైదరాబాద్ దిగ్భంధానికి ఉద్యోగ సంఘాలు సిద్ధం కావాలని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత పిలుపునిచ్చారు. ఉద్యోగుల పోరాటానికి అన్ని విధాలుగా తమ మద్దతు ఉంటుందని ప్రకటించారు.
'తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఉపాధ్యాయులంతా పోరాటం చేశారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఏ ప్రభుత్వమైన ప్రజలకు మెరుగైన పారదర్శకమైన పాలన అందించాలంటే ఉద్యోగుల సహకారం అవసరం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మాత్రం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను చిన్నచూపు చూస్తూ వారిని నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది' అని కవిత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగులను నిర్లక్ష్యం చేస్తుండడంతోనే పరిపాలన సజావుగా సాగడం లేదని పేర్కొన్నారు.
'ఎన్నికలకు ముందు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, ఉపాధ్యాయులకు అన్ని చేస్తామని మాటిచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు వారిని పట్టించుకోకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఏ ఉపాధ్యాయుడు గానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి గానీ సంతోషంగా లేడు' అని రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను మాజీ ఎంపీ కవిత వివరించారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ ప్రభుత్వ విద్యను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని.. ప్రభుత్వ విద్య మానిటరింగ్ అనేదే లేకుండా పోయిందని వెల్లడించారు.
'గురుకులాలు, డిగ్రీ కాలేజ్ లలో 40 శాతం ఖాళీలు ఉన్నా భర్తీ చేయడం లేదు. ఉన్న టీచర్లను ఈ ప్రభుత్వం సరిగా చూసుకోవటం లేదు. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగులకు డీఏ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ 32 నెలలుగా డీఏ ఇవ్వకుండా వారి కరువు భత్యాన్ని రేవంత్ రెడ్డి మింగేశాడు' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత విమర్శలు చేశారు. ఇవే సమస్యలపై గత ప్రభుత్వాన్ని ఇదే రేవంత్ రెడ్డి గతంలో ఇష్టమొచ్చినట్లు తిట్టాడని గుర్తుచేశారు. కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమీ చేయడం లేదు రేవంత్ రెడ్డిపై కవిత మండిపడ్డారు.
'రాష్ట్రంలో లక్షా 20 వేల మంది టీచర్లే ఉంటారు. కానీ వాళ్లతో పెట్టుకున్న ఏ ప్రభుత్వం మళ్లీ అధికారంలోకి రాలేదు. ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా మళ్లీ అధికారంలోకి రాదు' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు. 'ఈ రాష్ట్రంలో పోలీసుల పరిస్థితి కూడా ఘోరంగా ఉంది. వాళ్లకు రావాల్సిన అన్ని ప్రయోజనాలు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. కనీసం ఈ విషయం కూడా రేవంత్ రెడ్డికి తెలియడం లేదు' అని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత తెలిపారు. తల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీతో పోరాటం చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్న వాళ్లం.. ఈ పిల్ల కాంగ్రెస్కు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ఉద్యోగ సంఘాలకు మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత సూచించారు.