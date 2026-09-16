Kavitha Lands: రేవంత్ రెడ్డికి కవిత చాలెంజ్‌.. 'గజం భూమి ఎక్కువ ఉన్నా నీకే ఇచ్చేస్తా!'

Kavitha Lands: 'కవిత పేరు మీద మహబూబ్నగర్లో 14 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఆమె భర్త అనిల్ కుమార్ పేరిట 23 ఎకరాలు ఉంది. వారిద్దరి పేరు మీద 37.26 ఎకరాల భూమి ఉంది' అని అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనపై తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనను ఖండించారు. తన కుటుంబానికి భూములకు సంబంధించి రేవంత్ రెడ్డి అబద్ధాలు చెప్పారని మాజీ ఎంపీ కవిత స్పష్టం చేశారు.
అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనపై 'ఎక్స్' వేదికగా కవిత స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఎన్నికల అఫిడవిట్లో నేను ప్రస్తావించిన నా ఆస్తులకన్నా గజం భూమి ఎక్కువగా ఉన్నా ఆ భూమిని ప్రభుత్వానికే సరెండర్ చేస్తా' అని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ చేశారు. అసెంబ్లీ వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి తన కుటుంబానికి ఎక్కడో భూములు ఉన్నట్టు అబద్ధాలు చెప్పారని తెలిపారు. అసలు ఈ రేవంత్ రెడ్డిపైనే తమకు నమ్మకం లేదని స్పష్టం చేశారు.
అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చదివిన భూముల చిట్టాలో నిజాలు నిగ్గు తేలాలంటే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత డిమాండ్ చేశారు. 'గుంపు మేస్త్రీ ఈ రోజు అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించిన కేసీఆర్ ఫాంహౌస్లో ఉండే సీఎం గూఢచారి సహా నవీన్ రావు, కొండల్ రావు, గంగుల కమలాకర్, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, జగదీశ్ రెడ్డి, రామేశ్వర్ రావు, ప్రతిమ శ్రీనివాస్ రావు, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, సుధీర్ రెడ్డి, పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి సహా అందరి భూములపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించి నిజాలు నిగ్గు తేల్చాలి' అని మరోమారు కవిత డిమాండ్ చేశారు.
ప్రభుత్వ నిబంధనలను మించి ఒక్క గజం భూమి తనకు ఎక్కువగా ఉన్న.. ఎన్నికల అఫిడవిట్లో పేర్కొన్న దానికన్నా గజం భూమి అదనంగా ఉన్నా ప్రభుత్వానికే సరెండర్ చేస్తానని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత మరోమారు స్పష్టం చేశారు.
ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో నేను ప్రస్తావించిన నా ఆస్తులకన్నా గజం భూమి ఎక్కువగా ఉన్నా ఆ భూమిని ప్రభుత్వానికే సరెండర్ చేస్తాను
అసెంబ్లీ వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నా కుటుంబానికి ఎక్కడో భూములు ఉన్నట్టు అబద్ధాలు చెప్పారు
అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రి పైనే మాకు నమ్మకం లేదు.. అసెంబ్లీలో ఈరోజు సీఎం… pic.twitter.com/0dimCUmKNT