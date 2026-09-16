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Kavitha Lands: రేవంత్ రెడ్డికి కవిత చాలెంజ్‌.. 'గజం భూమి ఎక్కువ ఉన్నా నీకే ఇచ్చేస్తా!'

Kavitha Open Challenge To Revanth Reddy: భూముల అంశంపై అసెంబ్లీలో వాడీవేడి చర్చ జరగ్గా.. అసెంబ్లీ తన భూములపై కూడా కీలక ప్రకటన చేయడంతో మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డికి ఛాలెంజ్‌ చేశారు. ఒక్క గజం ఎక్కువ ఉన్నా తాను ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేస్తానని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 16, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:10 PM IST
Kavitha Lands: రేవంత్ రెడ్డికి కవిత చాలెంజ్‌.. 'గజం భూమి ఎక్కువ ఉన్నా నీకే ఇచ్చేస్తా!'
Image Credit: Kavitha Lands Issue

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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