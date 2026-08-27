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BRS Party: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని హరీశ్ రావు చీల్చే కుట్ర.. రేవంత్‌ రెడ్డితో లండన్‌లో కుట్ర: కవిత

Kavitha Serious Allegations On Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావుపై మరోసారి మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కేసీఆర్‌కు వెన్నుపోటు పొడిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని.. గుంపుమేస్త్రీ, బీజేపీతో దోస్తానా? చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. లండన్‌లో మిలాఖత్‌ అయ్యారని విమర్శించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 27, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:08 PM IST
BRS Party: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని హరీశ్ రావు చీల్చే కుట్ర.. రేవంత్‌ రెడ్డితో లండన్‌లో కుట్ర: కవిత
Image Credit: Kavitha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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