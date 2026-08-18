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Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి రాక్షస రాజ్యం నడుస్తోంది.. ఏడుగురు అన్నదమ్ముల భూదోపిడీ: కవిత

Former MLC Kavitha Slams To Revanth Reddy: తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ఏడుగురు అన్నదమ్ముళ్లపైనే చర్చ జరుగుతోందని.. వారందరూ భూములను దొంగతనం చేస్తున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తెలంగాణలో రాక్షస రాజ్యం నడుస్తోందని మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 18, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:17 PM IST
Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి రాక్షస రాజ్యం నడుస్తోంది.. ఏడుగురు అన్నదమ్ముల భూదోపిడీ: కవిత
Image Credit: Kavitha Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kavitha: రేవంత్ రెడ్డి రాక్షస రాజ్యం నడుస్తోంది.. ఏడుగురు అన్నదమ్ముల భూదోపిడీ: కవిత
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