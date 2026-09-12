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Kavitha: '20న కొడంగల్‌లో నీ పాపాల చిట్టా బయటపెడతా'.. కాస్కో రేవంత్‌ రెడ్డి కవిత హెచ్చరిక!

Kavitha Warns To Revanth Reddy: కొడంగల్‌లోనే రేవంత్ రెడ్డితో తేల్చుకునేందుకు మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత సిద్ధమయ్యారు. ఈనెల 20వ తేదీన కొడంగల్‌కు వస్తున్నానని.. అక్కడే రేవంత్‌ రెడ్డి పాపాల చిట్టా బయటపెడతానని కవిత సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 12, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:17 PM IST
Kavitha: '20న కొడంగల్‌లో నీ పాపాల చిట్టా బయటపెడతా'.. కాస్కో రేవంత్‌ రెడ్డి కవిత హెచ్చరిక!
Image Credit: Kavitha vs Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kavitha: '20న కొడంగల్‌లో నీ పాపాల చిట్టా బయటపెడతా'.. కాస్కో రేవంత్‌ రెడ్డి కవిత హెచ్చరిక!
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