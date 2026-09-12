Kavitha Warns To Revanth Reddy: కొడంగల్లోనే రేవంత్ రెడ్డి పాపాల చిట్టా బయటపెడతానని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత సంచలన ప్రకటన చేశారు. సీఎం పాపాల చిట్టా బయటపెట్టేందుకు ఈనెల 20వ తేదీన కొడంగల్కు వెళ్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రేవంత్ రెడ్డి తానేదో స్వాతిముత్యం అన్నట్లు అసెంబ్లీ ఏకాపాత్రాభినయం చేస్తూ కమల్ హాసన్లా నటించారని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత విమర్శించారు. తనకు కమీషన్లు ఎందుకంటూ అసెంబ్లీలో ఏకపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రసంగానికి తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత స్పందిస్తూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఆ వీడియో రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేశారు. తానేదో గొప్ప వ్యక్తిని అని చెప్పుకునేందుకు రేవంత్ రెడ్డి తన అడ్వర్జైయిజ్మెంట్కు అసెంబ్లీని ఉపయోగించుకున్నారని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్ మెయిలర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు అని సంచలన ప్రకటన చేశారు.
'అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలు చర్చిస్తారనుకుంటే... అసెంబ్లీ ఆవరణలో అధికార, ప్రతిపక్షాలు బాహబాహీకి దిగి తిట్టుకున్నాయి. ఇది కాస్త స్పీకర్ను దుర్భాషలాడే వరకు వెళ్లడం మనం గమనించాం. ఈ సంఘటనలన్నీ చూస్తే మాజీ పార్లమెంటీరియన్ గా, మాజీ ఎమ్మెల్సీగా చాలా బాధగా ఉంది' అని కవిత తెలిపారు. అసెంబ్లీలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ప్రజాసమస్యలను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయలేదని చెప్పారు. తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం లేని రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని స్థాపించారనే విధంగా కుట్ర చేశారని దుయ్యబట్టారు.
'తన పాపాలు కడుక్కోవడానికి, తన క్యారెక్టర్ గొప్పదని చెప్పడానికి తనకు కమీషన్లు ఎందుకు అని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నారు. తనకు భగవంతుడు అన్ని ఇచ్చారని అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెబుతున్నారు. అవును ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకునేందుకు ఆయనకు ఓ మిత్రమండలిని, భయంకరమైన ఫ్యామిలీని, బోలెడంత మంది అవినీతి మినిస్టర్లను ఆయనకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత తీవ్ర విమర్శల చేశారు.
'22ఏ పేరుతో పొంగులేటి, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ల ద్వారా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఇసుక ద్వారా సీతక్క కమీషన్లు తెచ్చి ఇచ్చేలా వాళ్లకు రాసిచ్చారు. ఒక అవినీతి సామ్రాట్గా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు' అని కవిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. కానీ తనకెందుకు కమీషన్లు అంటూ రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడడాన్ని తప్పుబట్టారు. ఆర్టీఐ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులను పెద్ద ఎత్తున బెదిరించిన వ్యక్తి మీరు కాదా? అని నిలదీశారు.
'తెలంగాణలో బ్లాక్ మెయిలర్స్ సంఘం పెడితే దానికి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షుడు అవుతాడని ప్రజలందరికీ తెలుసు. తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిర పర్చేందుకు ఆంధ్రావాళ్లతో కలిసి క్యాష్ డీల్ చేసి దొరికిపోయింది మీరు కాదా?' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రశ్నించారు. అలాంటి రేవంత్ రెడ్డి తాను స్వాతిముత్యాన్ని, సాంప్రదాయానిని, సుద్దపూసను అంటే ఎవరు నమ్మరు అని ప్రకటించారు. రేవంత్ రెడ్డి చెప్పే మాటలకు చేసే పనులకు పొంతన లేదని కవిత విమర్శించారు.
'విద్యా శాఖ, హోంశాఖ మంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యారు. తన అవినీతి కోసం అవసరమైతే బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటున్నాడు. మూసీ నుంచి ఇసుక వరకు పిన్ టు పిన్ రేవంత్ రెడ్డి అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడు. ఆయనొక అవినీతి కింగ్, సామ్రాట్. ఆయన ప్రభుత్వం పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోయింది' అని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి పాపాల అవినీతి చిట్టాను కొడంగల్లోనే బయట పెడతామని ప్రకటించారు. ఈ నెల 20న పాంచజన్య సంకల్ప సభను కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో నిర్వహించి రేవంత్ రెడ్డి అవినీతిని ప్రజల ముందు ఉంచుతామని కవిత తెలిపారు.