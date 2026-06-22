/Nalgonda: నల్లగొండలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే ఇంట్లో బైటపడ్డ నాలుగు మృతదేహాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Four dead bodies found in Nalgonda: తెలంగాణలోని నల్లగొండ జిల్లాలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా సాగర్ రోడ్డులో ఉన్న తెలంగాణ కాలనీలో ఈ ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక ఇంట్లో నాలుగు కుళ్లిపోయిన మృతదేహాలు బైటపడ్డాయి. ఇంటి నుంచి విపరీతంగా దుర్వాసన రావడంతో స్థానికులు పొలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు డోర్ లు పగలగొట్టి చూడగా నాలుగు మృతదేహాలు గుర్తించారు.
అప్పటికే భరించలేని విధంగా దుర్వాసన వస్తుండటంతో పోలీసులు సైతం తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురయ్యారు. చనిపోయిన వారు ఇద్దరు భార్యభర్తలుగా.. మహమ్మద్ సుల్తాన్, ఆయన భార్య హసీనా గా గుర్తించారు. మరో రెండు మృతదేహాలు కూడా ఒక మహిళ, వ్యక్తిదిగా గుర్తించారు. కానీ వారి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
హసీనా ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తుండగా, సుల్తాన్ ప్రకాశం బజార్లో బ్యాగుల వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. మృతదేహాలు కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉండటంతో నాలుగు రోజుల క్రితమే మరణించి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వీరిని ఎవరైన చంపారా లేదా ఆత్మహత్యకు ఏమైన పాల్పడ్డారా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. క్లూస్ టీమ్, జాగీలాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఈ ఘటన మాత్రం స్థానికంగా ప్రజల్ని ఉలిక్కిపడేలా మారింది.
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