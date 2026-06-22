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Nalgonda: నల్లగొండలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే ఇంట్లో బైటపడ్డ నాలుగు మృతదేహాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Four dead bodies found in Nalgonda: నల్లగొండలో స్థానికంగా ఒకే ఇంట్లో కుళ్లిపోయిన నాలుగు మృతదేహాలు బైటపడటం తీవ్ర కలకలంగా మారింది. వాటి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:27 PM IST
Nalgonda: నల్లగొండలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే ఇంట్లో బైటపడ్డ నాలుగు మృతదేహాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: nalgonda(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Nalgonda: నల్లగొండలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే ఇంట్లో బైటపడ్డ నాలుగు మృతదేహాలు.. ఉలిక్కి
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