  Commissioners: పోలీస్ కమిషనరేట్ల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ.. 4 కమిషనర్ల నియామకం

Commissioners: పోలీస్ కమిషనరేట్ల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ.. 4 కమిషనర్ల నియామకం

Four Police Commissioners Appoints To Hyderabad: జీహెచ్‌ఎంసీని విడగొట్టినట్టు పోలీస్‌ కమిషనరేట్లను కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడగొట్టింది. పోలీస్‌ కమిషనరేట్లను పునర్‌వ్యవస్థీకరించింది. ఈ సందర్భంగా నలుగురు పోలీస్ కమిషనర్లను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 30, 2025, 07:24 AM IST

Commissioners: పోలీస్ కమిషనరేట్ల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ.. 4 కమిషనర్ల నియామకం

Hyderabad Commissonarates: రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌లో పోలీస్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం విభజించింది. జీహెచ్‌ఎంసీని విభజించినట్టు ప్రభుత్వం విభజన చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో మూడు కమిషనరేట్‌లు ఉండగా.. ఇప్పుడు కొత్తగా నాలుగో కమిషనరేట్‌ ప్రకటించారు. అందులో భాగంగా నాలుగు కమిషనరేట్లుగా విభజిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఉన్న మూడు కమిషనరేట్లను పునర్ వ్యవస్థీకరిస్తూ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్ గిరి, ఫ్యూచర్ సిటీ  కమిషనరేట్లను ఏర్పాటు చేశారు.

నాలుగు పోలీస్ కమిషరేట్లు ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం వెలువరించింది. కమిషనరేట్ల పరిధి నుంచి భువనగిరి జిల్లా మినహాయింపు చేశారు. పునర్ వ్యవస్థీకరించిన జీహెచ్ఎంసీతో పాటు ఫ్యూచర్ సిటీతో కలిపి పోలీస్ వ్యవస్థను నాలుగు కమిషనరేట్లుగా విభజిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓఆర్ఆర్ లోపలి 27 మున్సిపాలిటీలను జీహెచ్ఎంసీలో కలుపుతూ చట్టపరమైన మార్పులు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రాంతంలో ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి జరుగుతుందని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.

ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, నేర నియంత్రణలో భాగాంగా జీహెచ్‌ఎంసీని పునర్‌వ్యవస్థీకరించగా.. ఇప్పుడు కమిషనరేట్లను పునర్‌వ్యవస్థీకరించింది. జీహెచ్ఎంసీ ప్రాంతాన్ని 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు, 300 వార్డులుగా పునర్ వ్యవస్థీకరించినట్టు.. ఇతర శాఖలను పునర్ వ్యవస్థీకరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అసెంబ్లీ, సచివాలయం, బేగంపేట, శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టు, బుద్వేల్ హైకోర్టు లాంటి కీలక ప్రాంతాలను హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు.

ఐటీ ప్రాంతాలు గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్ రామ్ గూడ, మాదాపూర్, రాయదుర్గ్, పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు పఠాన్ చెరు, జీనోమ్ వ్యాలీ, ఆర్‌సీ పురం, అమీన్‌పూర్ తదితర ప్రాంతాలు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోకి వస్తాయి.

రాచకొండ స్థానంలో మల్కాజిగిరి
రాచకొండ కమిషనరేర్‌ను పునర్ వ్యవస్థీకరించిన ప్రభుత్వం మల్కాజిగిరి పేరుతో కొత్త కమిషనరేట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. కీసర, శామీర్ పేట, కుత్భుల్లాపూర్, కొంపల్లి తదితర ప్రాంతాలు ఈ కమిషనరేట్ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఇప్పటివరకు రాచకొండ పరిధిలో ఉన్న భువనగిరిని ప్రత్యేక పోలీస్ యూనిట్‌గా ఏర్పాటు చేసి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు ఎస్పీని ప్రభుత్వం నియమించనుంది.

కొత్తగా ఫ్యూచర్ సిటీ కోసం కొత్త కమిషనరేట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. చేవెళ్ల, మొయినాబాద్, శంకర్‌పల్లి, మహేశ్వరం, ఇబ్రహీంపట్నం తదితర ప్రాంతాలు ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చింది. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నాలుగు కమిషనరేట్లకు పోలీస్ కమిషనర్లను, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు ఎస్పీని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Police commissionersHyderabad City Police CommissionersTelangana PoliceHyderabad

Trending News