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విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఈ నెలాఖరులోగా ఆధార్ అప్‌డేట్ తప్పనిసరి.. విద్యాశాఖ ఆదేశాలు..!!

Free Aadhaar Update: విద్యార్థుల ఆధార్ అప్ డేట్ కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ డెడ్ లైన్ విధించింది. మరోవైపు ఆధార్ ఆపరేటర్లు క్యాంపులు నిర్వహించేందుకు వస్తే అనుమతించని సంస్థలపై చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 19, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:24 AM IST
విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఈ నెలాఖరులోగా ఆధార్ అప్‌డేట్ తప్పనిసరి.. విద్యాశాఖ ఆదేశాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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