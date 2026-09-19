Free Aadhaar Update: రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు ఆధార్ తప్పనిసరని, దీన్ని ఈ నెలాఖరులోగా అప్ డేట్ చేసుకోవాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశించింది. ఆధార్ నమోదుతో పాటు అప్ డేట్ సేవలను విద్యార్థులకు అందించేందుకు పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థల్లోనే ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపింది. విద్యార్థుల వయసుకు అనుగుణంగా వేలిముద్రలు, కను పాపల బయోమెట్రిక్ వివరాలు, ఫొటోలను నిర్దేశిత సమయంలో అప్డేట్ చేయాలని తెలి పింది. ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ పెండిం గ్ లో ఉన్న విద్యార్థుల వివరాలను యూ-డైస్ పోర్టల్లో సంబంధిత పాఠశాలల లాగిన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని పేర్కొంది.
ఆధార్ ఆధారిత బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ అవసర మయ్యే విద్యా సేవలు, పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడకుండా ముందు గానే బయోమెట్రిక్ అప్ డేట్ పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచించారు. జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ అధికారులు, జిల్లా విద్యా శాఖ అధికారులు తమ పరిధిలోని అన్ని పాఠశా లలు, జూనియర్ కాలేజీలకు అవసరమైన సూచనలు జారీ చేసి, గడువులోగా బయోమె ట్రిక్ అప్డేట్ పూర్తయ్యేలా పర్యవేక్షించాలని రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ సూచించారు.
జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలు అయిన జేఈఈ, నీట్ వంటి ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలతోపాటు పలు రకాల ప్రభుత్వ స్కాలర్ షిప్స్, విద్య సేవలకు ఆధార్ ఆధారిత బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి. కాబట్టి బయోమెట్రిక్ అప్ డేట్ చేయనట్లయితే.. భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. గతంలో ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ.. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్, జూనియర్ కాలేజీలు తమ ప్రాంగణాల్లో ఆధార్ క్యాంపులు నిర్వహించేందుకు ఆపరేటర్లకు అనుమతి లేదని విద్యాశాఖ ద్రుష్టికి వచ్చింది.
ఈ విధమైన నిబంధనలు ఉల్లంఘనను తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని.. అలాంటి విద్యాసంస్థలపై సంబంధిత చట్టాలు, రూల్స్ ప్రకారం.. శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి సకాలంలో పూర్తి చేసే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులు, జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖాధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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