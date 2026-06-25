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Free Breakfast Hyderabad: ఆ ప్రాంతంలో నిత్యం టిఫిన్ ఉచితం..365 రోజులు ఎప్పుడు వచ్చినా ఫుడ్ పెడతారు!

Hyderabad Free Breakfast: తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రాంతంలో నిత్యం ఉచితంగా అల్పాహారాన్ని అందిస్తున్నారు. కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో.. ఎలాంటి విరామం లేకుండా 365 రోజులు ఉచితంగా రుచికరమైన అల్పాహారాన్ని వడ్డిస్తారట.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 25, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:03 PM IST
Free Breakfast Hyderabad: ఆ ప్రాంతంలో నిత్యం టిఫిన్ ఉచితం..365 రోజులు ఎప్పుడు వచ్చినా ఫుడ్ పెడతారు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఆ ప్రాంతంలో నిత్యం టిఫిన్ ఉచితం..365 రోజులు ఎప్పుడు వచ్చినా ఫుడ్ పెడతారు!
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