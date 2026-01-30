English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Free Bus For Men: పురుషులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త.. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలతో పాటు మగాళ్లకు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం!

Free Bus For Men In Telangana: తెలంగాణ కుంభమేళాగా పిలవబడే మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా భక్తులకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ (TGSRTC) బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు 'మహాలక్ష్మి' పథకం ద్వారా కేవలం మహిళలకే పరిమితమైన ఉచిత ప్రయాణం, ఇప్పుడు నిర్దేశిత ప్రాంతాల్లో పురుషులకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 30, 2026, 02:01 PM IST

ఎక్కడ నుండి ఎక్కడి వరకు ఉచితం?
సాధారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలకు మాత్రమే ఉచిత ప్రయాణం ఉన్నప్పటికీ, మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లో రద్దీని తగ్గించేందుకు పురుషులకు కూడా ఉచిత సౌకర్యం కల్పించారు. ములుగు జిల్లాలోని పస్రా నుండి మేడారం వరకు నడిచే ప్రత్యేక బస్సుల్లో స్త్రీ, పురుష భేదం లేకుండా అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తున్నారు.

ప్రైవేట్ వాహనాల్లో వచ్చే భక్తులు తమ వాహనాలను చింతల్ క్రాస్ వద్ద పార్క్ చేసి, అక్కడి నుండి మేడారం చేరుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసిన 20 ప్రత్యేక బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.

4,000 ప్రత్యేక బస్సులు
రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి మేడారం చేరుకోవడానికి టీజీఎస్ఆర్టీసీ మొత్తం 4,000 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. ఫిబ్రవరి 1 వరకు ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మహాలక్ష్మి పథకం వర్తించే బస్సుల్లో మహిళలు యథావిధిగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.

భక్తుల రద్దీ - ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు
ప్రతి రెండేళ్లకోసారి జరిగే ఈ జాతరకు ఈ ఏడాది సుమారు 1.5 కోట్ల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా. మేడారంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం భారీ విస్తీర్ణంలో తాత్కాలిక బస్ స్టాండ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రైవేట్ వాహనాల వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా ఉండేందుకు పార్కింగ్ స్థలాల నుండి జాతర గద్దెల వరకు 'షటిల్' సర్వీసుల రూపంలో ఉచిత బస్సులను నడుపుతున్నారు.

పురుషుల విజ్ఞప్తికి ఊరట
తెలంగాణలో ఉచిత బస్సు పథకాల వల్ల బస్సుల్లో రద్దీ పెరిగి, టికెట్ కొని ప్రయాణించే పురుషులు సీట్లు దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో, జాతర వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం కల్పించడంపై సామాన్యుల నుండి హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది.

