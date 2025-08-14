English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. లేడీ కండక్టర్‌ను బూతులు తిడుతూ, ఇష్టమున్నట్లు కొట్టిన ప్రయాణికురాలు.. వీడియో వైరల్..

Woman Attacks on Lady conductor in Hyderabad:  మహిళ కండక్టర్ ను బూతులు తిడుతూ ఇష్టమున్నట్లు దాడి చేసింది.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:59 AM IST
  • ఆర్టీసీ సిబ్బందిపై దాడి..
  • స్టాప్ లో ఆపలేదని హైదరాబాద్ లో దారుణం..

Woman passenger brutally attacks on rtc lady conductor video: ఇటీవల ఉచిత బస్సు ప్రయాణాలు  తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. గతంలో చిల్లర కోసం ప్రయాణికులు డ్రైవర్లతో, కండక్టర్ లతో వాగ్వాదంకు దిగేవారు. ఎప్పుడో ఒకసారి గొడవలు జరిగేవి. కానీ ఎప్పుడైతే ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం ప్రారంభించారో తరచుగా బస్సులో గొడవలకు సంబంధించిన వార్తలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

అంతే కాకుండా.. కొంత మంది మహిళలు మరీ రెచ్చిపోయి సీట్ల కోసం కండక్టర్ లతో, తోటి ప్రయాణికులతో ఫైటింగ్ లకు దిగుతున్నారు.  ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా ప్రభుత్వాలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాల్ని మంచి ఉద్దేష్యంతో తీసుకొచ్చిన కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల తరచుగా వివాదాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

 

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. హైదరాబాద్ లో ఒక మహిళ నడి రోడ్డు మీద వీరంగం చేసింది. కండక్టర్ , డ్రైవర్ ను ఇష్టమున్నట్లు బూతులు తిడుతూ దాడులు చేసింది.  హైదరాబాద్ నగరంలో ఫలక్‌నుమా నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్తున్న బస్సులో ఒక మహిళ రచ్చ చేసింది. అయితే.. సదరు మహిళ స్టాప్ లో కాకుండా.. వేరే చోట ఆపమని చెప్పింది. కానీ అసలే వర్షాలు, రోడ్డంతా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంటుంది.

ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపడానికి కుదరదని స్టాప్ వచ్చే వరకు ఆగాలని లేడీ కండక్టర్ నెమ్మదిగా మహిళ ప్రయాణికురాతో చెప్పారు. దీంతో రెచ్చిపోయిన ఆమె.. డ్రైవర్ ను బూతులు తిడుతూ రెచ్చిపోయింది. బస్సు ఎందుకు ఆపరని నానా రచ్చ చేసింది. దీంతో బస్సు ఆపడంతో .. ఆమెతో లేడీ కండక్టర్  మాట్లడుతుండగానే ఆమెపై దాడి చేసింది.

Read more: Snake Video: నా లవర్‌తో నీకేంపని.!. ఏటీఎం ముందు హల్ చల్ చేస్తున్న మరో పాము.. వీడియో మాములుగా లేదుగా..

ఇష్టమున్నట్లు కొడుతూ నానా బీభత్సం చేసింది. అక్కడున్నవారు చెబుతున్న కూడా ఆ మహిళ ప్రయాణికురాలు అస్సలు వెనక్కు తగ్గడంలేదు. మొత్తంగా ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. అయిన.. ఇలాంటి దాడులు ఏంట్రా బాబోయ్ అంటూ నెటిజన్లు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. 

ఒక వైపు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై రేవంత్ సర్కారు మహిళలకు మేలు చేశామని భావిస్తున్నాయి. కానీ ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్న వేళ బీఆర్ఎస్ మాత్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై సెటైర్ లు వేస్తుంది. తమ హయాంలో ఇంత ఘోరం ఎప్పుుడు చూడలేదని ఏకీపారేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadFree Bus Schemewoman attacks on lady conductorwoman passenger attacks on conductorVideo Viral

