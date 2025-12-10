English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Govt : మహిళలకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం.. ఇక నుండి ఆ బస్సుల్లోనూ ఉచిత ప్రయాణం..!

Telangana Government: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మహాలక్ష్మీ పథకం వల్ల బస్సుల్లో పెరిగిన రద్దీని తగ్గించేందుకు.. కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇక నుండి ఈ బస్సుల్లోనూ మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం సౌకర్యం కల్పించనున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:03 PM IST

Free Electric Bus Travel For Women In Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGRTC) నడుపుతున్న సాధారణ బస్సులతో పాటు అన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని అమలు చేయాలని.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ఎలక్ట్రికల్ బస్సు ల్లో మహిళలు పాక్షికంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేస్తుండగా.. ఇక మున్ముందు ప్రవేశపెట్టే ప్రతీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో కూడా మహిళలకు ఫ్రీ జర్నీ ఫెసిలిటీని కల్పించనున్నారు.

ప్రస్తుతం తెలంగాణలో మహిళలంతా తమ ఆధార్ కార్డును చూపించి ఉచిత ప్రయాణాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అయితే.. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రక్రియను మరింత ఈజీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. త్వరలోనే ఆర్టీసీ స్మార్ట్ కార్డులను ప్రవేశ పెట్టాలని TGRTC నిర్ణయించింది. ఈ స్మార్ట్ కార్డులు అందుబాటులోకి వస్తే.. వాటిని ఉపయోగించి మాత్రమే మహిళలు ఫ్రీగా ప్రయాణం చేసే విధంగా కీలక మార్పు అమల్లోకి రానుంది. పథకం అమలులో క్షేత్రస్థాయిలో వచ్చే ఏవైనా సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించేలా.. ఒక కొత్త విధానాన్ని కూడా అమలులోకి తీసుకురానున్నట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రకటించారు.

హైదరాబాద్ నగరంలో రెండేళ్ల నాటికి మొత్తం 2 వేల 800 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడపాలని ఆర్టీసీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విడతల వారీగా బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. నగరంలో ఇప్పటికే ఆర్టీసీ పలు రూట్లలో 297 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడుపుతోంది. బుధవారం (డిసెంబర్ 10) ప్రారంభించిన 65 ఈవీలతో వాటి సంఖ్య 362కు చేరుకుంటుంది.

2026 జనవరి, ఫిబ్రవరి నాటికి హైదరాబాద్‌కు మరో 178 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వస్తాయని ఆర్టీసీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. హైదరాబాద్‌లో జనాభాతో కాలుష్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించే చర్యల్లో భాగంగా.. ప్రభుత్వం నగరంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడుపుతోంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Free Bus TravelCM Revanth ReddyElectric BusesFree Bus SchemeFree Bus Travel for Women

