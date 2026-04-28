Bhadradri kothagudem: బంపర్ ఆఫర్.. ఎయిర్ టెల్ సిమ్ తీసుకుంటే లీటర్ పెట్రోల్ ఫ్రీ.. వీడియో వైరల్..

Free liter petrol for new airtel sim card offer in dammapeta bhadradri kothagudem: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ , డీజిల్ కొరత ప్రజల్ని వేధిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కడ చూసిన బంక్ ల వద్ద కిలోమీటర్ల కొలది క్యూలు కన్పిస్తున్నాయి. కొన్ని పెట్రోల్ బంక్ ల వద్దనో స్టాక్ లు కన్పిస్తున్నాయి. తెల్లవారు జామున ఉదయం 4 గంటల నుంచి క్యూలు కడుతున్నారు. అంతే కాకుండా పెట్రోల్, డీజిల్ కావాలంటే గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. చాలా మంది తమ ఆఫీసులు, పనులకు వెళ్లలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోల్ కొరతను ఒక టెలికాం సంస్థ వినూత్న ఆఫర్ తో ముందుకొచ్చింది.
ఎయిర్టెల్ సిమ్ తీసుకుంటే లీటర్ పెట్రోల్ ఫ్రీ
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండల కేంద్రంలో పెట్రోల్ కొరతను అదునుగా చేసుకుని వినూత్న ఆఫర్ ప్రకటించిన ఎయిర్టెల్ సిబ్బంది
ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్లోకి పోర్ట్ అయి రూ.350తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే లీటర్ పెట్రోల్ ఫ్రీ అని ప్రకటించడంతో… pic.twitter.com/Ftw46ugkCn
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) April 28, 2026
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో దమ్మపేట మండల ఎయిర్టెల్ ప్రతినిధులు సరికొత్త ఆఫర్తో ముందుకొచ్చారు. తమ కంపెనీ సిమ్ తీసుకున్న వారికి లీటర్ పెట్రోల్ను ఉచితంగా ఇస్తామని ఆఫర్ ఇచ్చారు. దీంతో చాలా పెట్రోల్ బంకుల వద్ద "నో స్టాక్" బోర్డులు కన్పిస్తున్న నేపథ్యంలో జనాలు ఈ ఆఫర్ లో సిమ్ ను తీసుకునేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.
మరికొంత మంది ఇదెక్కడి ఆఫర్ అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఎయిర్టెల్లో కొత్త కనెక్షన్ తీసుకున్నా లేదా ఇతర నెట్వర్క్ల నుంచి పోర్ట్ అయినా ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుందని ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
ఎయిర్ టెల్ సిమ్ తీసుకుంటే.. రూ. 350 రీచార్జ్తో పాటు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ను ఉచితంగా అందిస్తున్న ఆఫర్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారింది. కస్టమర్లు మాత్రం ఎయిర్టెల్ అందిస్తున్న ఈ ట్రిక్ ను సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ చేస్తున్నారు. నెటిజన్లు ఈ వినూత్న ఆలోచనలపై ఫిదా అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి