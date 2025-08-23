English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Most Criminal cases CMS: దేశంలో అత్యధిక క్రిమినల్ కేసులున్న సీఎంగా రేవంత్ రికార్డు.. బాబు ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

Most Criminal cases Chief Ministers in India: కేంద్రం తాజాగా పార్లమెంట్ ముందుకు తీసుకొచ్చిన 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుతో అవినీతి రాజకీయ నాయకుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో అత్యధిక క్రిమినల్ కేసులు ఏ రాష్ట్ర సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలనం రేపారు. ఆ తర్వాత ప్లేస్ లో ఎవరున్నారంటే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:24 AM IST

Trending Photos

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Most Criminal cases CMS: దేశంలో అత్యధిక క్రిమినల్ కేసులున్న సీఎంగా రేవంత్ రికార్డు.. బాబు ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

Most Criminal cases Chief Ministers in India: కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ సర్కారు వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. మొదటి రెండు సార్లు లోక్ సభలో పూర్తి మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చింది. కానీ మూడోసారి మాత్రం  కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు ఇండి కూటమి సభ్యుల చేసిన తప్పుడు ప్రచారాలతో బీజేపీ కేవలం కేవలం 240 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఇక కూటమిగా 293 స్థానాలు దక్కించుకుంది. మూడోసారి అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత సంస్కరణలు ఇతర విషయాల్లో కాస్త దూకుడు తగ్గిస్తుందనుకుంటే.. గత రెండు పర్యాయాల కంటే దూకుడుగా పలు సంచలన బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం తెలుపుకుంది. గత పార్లమెంట్ సెషన్ లో అత్యంత వివాదాస్పత వక్ఫ్ అమెండ్ మెంట్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం తెలుపుకుంది. త్వరలో యూసీసీ బిల్లు, వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ బిల్లును ప్రవేశపెడుతుందని అనుకుంటే.. అందుకు భిన్నంగా ముందుగా 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుతో వరుసగా ముప్పై రోజులు కస్టడీలో ఉంటే 31వ రోజు నుంచి ప్రధాన మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర, రాష్ట్ర  రాష్ట్ర మంత్రులు తమ పదవులు ఆటోమేటిక్ గా కోల్పోయే 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి సంచలనం రేపింది. ఈ నెల 20న బిల్లును లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏడీఆర్ (అసోసియేట్  డెమొక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్) వాళ్లు ప్రవేశ పెట్టిన నివేదిక రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది. 

దేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్ర పాలిత రాష్ట్రాల్లో 31 ముఖ్యమంత్రుల్లో అత్యధిక కేసులునున్న ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నిలిచారు. ఇక అందులో 13 సీఎంలపై తీవ్ర నేరారోపణలతో కూడిన క్రిమినల్ కేసులున్నాయని ఏడీఆర్ నివేదికలో వెల్లడైంది. వీరిలో 10 ముఖ్యమంత్రిలపై హత్నాయత్నం, కిడ్నాప్, వేధింపులు, లంచం వంటి తీవ్ర అభియోగాలున్నాయి. అందులో ఏడుగురు ప్రతిపక్ష పార్టీలు పాలించే ముఖ్యమంత్రులున్నారు. ముగ్గరులో ఇద్దరు బీజేపీ మిత్రపక్షాలకు చెందిన సీఎంలు, ఒకరు బీజేపీ నేత ఉన్నారు. 

ఇక రేవంత్ రెడ్డిపై ఏకంగా 89 కేసులున్నాయి. వీటిలో తీవ్ర నేరారోపణకు సంబంధించిన 72 క్రిమినల్ కేసులున్నాయి. ముత్తువేల్ కరుణానిధి స్టాలిన్ (డీఎంకే)ఈ జాబితాలో రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నారు. ఈయన పై 42 కేసులున్నాయి. ఇక ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు (తెలుగు దేశం)పై 19 కేసులున్నాయి. తీవ్ర నేరాభియోగాలు 32 దాకా ఉన్నాయి. 

కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య (కాంగ్రెస్)పై 13 కేసులున్నాయి. ఈయన ఈ జాబితాలో నాల్గో ప్లేస్ లో ఉన్నారు. వీటిలో 6 తీవ్ర నేరారోపణకు సంబంధించి కేసులున్నాయి. 5 వ ప్లేస్ లో జార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరేన్ (జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా) ఉన్నారు. ఈయనపై 5 కేసులున్నాయి. 7 తీవ్ర నేరారోపణలున్నాయి.  అటు ఆరో స్థానంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ (భారతీయ జనతా పార్టీ) ఉన్నారు. ఈయనపై 4 కేసులున్నాయి. 2 తీవ్రమైన కేసులున్నాయి. 7వ ప్లేస్ లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు (కాంగ్రెస్) పై 4 కేసులున్నాయి. 8వ స్థానంలో కేరళ సీఎం పినరియ విజయ్ (కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్) ఉన్నారు. ఈయన 2 కేసులున్నాయి. ఆ రెండు కూడా తీవ్రమైన నేరాలకు సంబంధించనవే. 9వ ప్లేస్ లో సిక్కిం ముఖ్యమంత్రి పీఎస్ తమాంగ్ (ఎస్ కేఎం), పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ సింగ్ మాన్ (ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ) పై ఒక కేసు ఉంది. 

ఈ పది మంది సీఎంలపై ఉన్న తీవ్ర నేరాభియోగాలు ఋజువైతే గరిష్టంగా ఐదేళ్లు అంతకు మించి జైలు శిక్ష పడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎలక్షన్స్ కు సంబంధించిన నేరాల, ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగించడం.. కిడ్నాప్, హత్నాయత్నం, దాడులు, అత్యాచారం వంటి తీవ్ర నేరాభియోలు ఉన్నాయి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

CM Revanth Reddymost criminal case in Telangana CM RevanthADRAssociation for Democratic ReformsTelangana CM Revanth reddy

Trending News