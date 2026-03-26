Petrol Ques: పెట్రోల్ కోసం పాట్లు.. బంకుల వద్ద కిలో మీటర్ క్యూ..

Hyderabad Fuel Shortage : అవసరం అయితే పెట్రోల్ కొనుగోలు చేయాలని ప్రజలకు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అనవసరంగా భయపడి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేయొద్దని స్పష్టం చేశాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడిందని ఊహాగానాలు వచ్చాయి. దీంతో మెట్రో నగరాలు, పలు సిటీల్లో ప్రజలు భయాందోళనతో ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు ఇంధన నిల్వలపై తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చాయి.
భారత్లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేదని దేశంలోనే అతిపెద్ద చమురు సంస్థ అయిన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఆన్లైన్లో వస్తున్న వదంతులు ప్రజల్లో అనవసరమైన ఆందోళనను సృష్టించి, సాధారణ సరఫరా సరళికి అంతరాయం కలిగిస్తాయని పేర్కొంది. ఇండియన్ ఆయిల్ అవుట్లెట్లలో చమురు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది. తమ అవుట్లెట్లు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయని తెలిపింది. ప్రజలు భయపడి పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోళ్లు చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు. ధృవీకరించిన సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది.
ఎక్కడ చూసినా బంకుల ముందు నోస్టాక్ బోర్డులే దర్శనమిచ్చాయి. బుధవారం కూడా అలాంటి పరిస్థితే కనిపించడంతో పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదేమోనని వాహనదారులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధిక బంకులు మూతపడగా.. ఎక్కడ చూసినా బంకుల ముందు నోస్టాక్ బోర్డులే దర్శనమిచ్చాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదేమోనని వాహనదారులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బంకుల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు. తీసి ఉన్న బంకుల్లో పెట్రోల్ కోసం వాహనదారులు బారులు తీరారు. దొరికిన చోట తమ వాహనాల్లో ట్యాంక్ఫుల్ చేయించుకుంటున్నారు. దీనికి తోడు బాటిళ్లలోనూ స్టాక్ పెట్టుకుంటున్నారు.
