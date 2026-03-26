English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Petrol Ques: పెట్రోల్ కోసం పాట్లు.. బంకుల వద్ద కిలో మీటర్ క్యూ..

Hyderabad Petrol Shortage Today: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో  పెట్రోల్ కు ఇబ్బందుల తలెత్తాయనే వదంతుల నేపథ్యంలో ప్రజలు ప్యానిక్ అయి పెట్రోల్ బంకుల వద్ద క్యూ కట్టారు. ఒకేసారి అందరు తమ బండ్లను ఫుల్ చేయించే పనిలో పడటంతో ఒక్కసారి బంకుల వద్ద నిల్వలు నిండుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్‌లో సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు తెలిపాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 10:19 AM IST

Trending Photos

Hyderabad Fuel Shortage : అవసరం అయితే పెట్రోల్ కొనుగోలు చేయాలని ప్రజలకు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.  అనవసరంగా భయపడి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేయొద్దని స్పష్టం చేశాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్‌పీజీ కొరత ఏర్పడిందని ఊహాగానాలు వచ్చాయి. దీంతో మెట్రో నగరాలు, పలు సిటీల్లో ప్రజలు భయాందోళనతో ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు ఇంధన నిల్వలపై తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

భారత్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేదని దేశంలోనే అతిపెద్ద చమురు సంస్థ అయిన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఆన్‌లైన్‌లో వస్తున్న వదంతులు ప్రజల్లో అనవసరమైన ఆందోళనను సృష్టించి, సాధారణ సరఫరా సరళికి అంతరాయం కలిగిస్తాయని పేర్కొంది. ఇండియన్‌ ఆయిల్ అవుట్‌లెట్లలో చమురు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది. తమ అవుట్‌లెట్లు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయని తెలిపింది. ప్రజలు భయపడి పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోళ్లు చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు. ధృవీకరించిన సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది.

ఎక్కడ చూసినా బంకుల ముందు నోస్టాక్‌ బోర్డులే దర్శనమిచ్చాయి. బుధవారం కూడా అలాంటి పరిస్థితే కనిపించడంతో పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదేమోనని వాహనదారులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.  పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కొరతతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యధిక బంకులు మూతపడగా.. ఎక్కడ చూసినా బంకుల ముందు నోస్టాక్‌ బోర్డులే దర్శనమిచ్చాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదేమోనని వాహనదారులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బంకుల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు. తీసి ఉన్న బంకుల్లో పెట్రోల్‌ కోసం వాహనదారులు బారులు తీరారు. దొరికిన చోట తమ వాహనాల్లో ట్యాంక్‌ఫుల్‌ చేయించుకుంటున్నారు. దీనికి తోడు బాటిళ్లలోనూ స్టాక్‌ పెట్టుకుంటున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Petrol PanicPetrol FuelFuel Shortage Fears GripHyderabadLong queues at petrol pumps

Trending News