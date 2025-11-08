English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • తెలంగాణ
  Gabbar Singh Gang: చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులకు గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ పరామర్శ..

Gabbar Singh Gang: చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులకు గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ పరామర్శ..

Gabbar Singh Gang Visits Chevella Bus Accident victim Family:చేవెళ్ల బస్సుప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలైన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల కుటుంబాన్ని గబ్బర్‌ సింగ్‌ మూవీ సభ్యులు పరామర్శించారు. వారికి అన్ని వేళలా అండగా వుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 8, 2025, 12:42 PM IST

Gabbar Singh Gang: చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులకు గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ పరామర్శ..

Gabbar Singh Gang Visits Chevella Bus Accident victim Family: నవంబర్ 3న జరిగిన బస్పు ప్రమాదంలో దాదాపు 20 మందికి పైగా మృత్యు వాత పడ్డారు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురుగా కంకరతో ఉన్న టిప్పర్ లారీతో గుద్దేయడంతో డ్రైవర్ వెనకాల కూర్చొన్న వారందరు మృత్యపాలైయ్యారు. బస్సు యాక్సిడెంట్ కన్న .. అందులోని కంకర మొత్తం బస్సులోని వారిపై పడటంతోనే ఎక్కువ మంది కన్నుమూసారు. ఈ ఘటనలో ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన అక్కాచెల్లెలు ముగ్గురు మృత్య వాత పడ్డారు. ఇందులో తిలాపాపం తలా పిడికెడు అన్నట్టు ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రభుత్వ అధికారులు అలసత్వం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. 

ఈ క్రమంలో చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులను పవన్ కళ్యాణ్ గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ పరామర్శించింది. అంతేకాదు జనసేన పార్టీ తరుపున, వ్యక్తిగతంగా సాయం అందిస్తామని టీమ్ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే AP ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ సభ్యులు తెలిపారు. కాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకే తాము ఇక్కడికి  వచ్చామన్నారు.  

మరోవైపు చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులకు కోటి రూపాయల నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు , MLC కవిత డిమాండ్‌ చేశారు. ప్రభుత్వ చేతగాని తనం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని మండిపడ్డారు. వికారాబాద్  జిల్లా యాలాల మండలము  ప్యార్కంపల్లి గ్రామంలో ఇటీవల మరణించిన ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్ల కుటుంబాన్ని ఆమె పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం జరగడానికి ప్రధాన కారణం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణమన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కూడా  రోడ్లు మరమ్మత్తు చేపట్టలేదని ఫైర్‌ అయ్యారు. ముందే  రోడ్డు మరమ్మత్తు చేపట్టి ఉంటే ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదన్నారు. బాధితులను పట్టించుకోవడంలో  రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలం అయిందని విమర్శించారు MLC కవిత.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gabbar Singh Gang VisitsKavitha visits Chevella Bus victim FamilyChevella bus accident0Ranga Reddy bus crash

