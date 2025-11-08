Gabbar Singh Gang: చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులకు గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ పరామర్శ..

Gabbar Singh Gang Visits Chevella Bus Accident victim Family: నవంబర్ 3న జరిగిన బస్పు ప్రమాదంలో దాదాపు 20 మందికి పైగా మృత్యు వాత పడ్డారు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురుగా కంకరతో ఉన్న టిప్పర్ లారీతో గుద్దేయడంతో డ్రైవర్ వెనకాల కూర్చొన్న వారందరు మృత్యపాలైయ్యారు. బస్సు యాక్సిడెంట్ కన్న .. అందులోని కంకర మొత్తం బస్సులోని వారిపై పడటంతోనే ఎక్కువ మంది కన్నుమూసారు. ఈ ఘటనలో ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన అక్కాచెల్లెలు ముగ్గురు మృత్య వాత పడ్డారు. ఇందులో తిలాపాపం తలా పిడికెడు అన్నట్టు ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రభుత్వ అధికారులు అలసత్వం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది.
ఈ క్రమంలో చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులను పవన్ కళ్యాణ్ గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ పరామర్శించింది. అంతేకాదు జనసేన పార్టీ తరుపున, వ్యక్తిగతంగా సాయం అందిస్తామని టీమ్ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే AP ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు గబ్బర్ సింగ్ టీమ్ సభ్యులు తెలిపారు. కాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకే తాము ఇక్కడికి వచ్చామన్నారు.
మరోవైపు చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద బాధితులకు కోటి రూపాయల నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు , MLC కవిత డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ చేతగాని తనం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని మండిపడ్డారు. వికారాబాద్ జిల్లా యాలాల మండలము ప్యార్కంపల్లి గ్రామంలో ఇటీవల మరణించిన ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్ల కుటుంబాన్ని ఆమె పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం జరగడానికి ప్రధాన కారణం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణమన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కూడా రోడ్లు మరమ్మత్తు చేపట్టలేదని ఫైర్ అయ్యారు. ముందే రోడ్డు మరమ్మత్తు చేపట్టి ఉంటే ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదన్నారు. బాధితులను పట్టించుకోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలం అయిందని విమర్శించారు MLC కవిత.
Also Read: మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.