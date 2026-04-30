Liver Transplant: గాంధీ దవాఖానాలో 18 నెలల బాలుడికి లివర్ మార్పిడి.. అన్నీ ఉచితంగా

Gandhi Hospital Liver Transplant: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి అంటే నిర్లక్ష్యం.. చిన్నచూపు ఉంటుంది. అలాంటి అపఖ్యాతిని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు తుడిచేస్తున్నాయి. అత్యంత అరుదైన శస్త్రచికిత్సలను చేసి ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు దీటుగా సమాధానం ఇస్తున్నాయి. అలా ఏపీ, తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద ఆస్పత్రి గాంధీ దవాఖానాలో 18 నెలల బాలుడికి అత్యంత అరుదైన కాలేయ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సను విజయవంతంగా చేశారు. దాదాపు 14 గంటలు కష్టపడి ఆ చిన్నారికి మళ్లీ ఊపిరి పోశారు. ఈ అరుదైన శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: AP Cabinet Meeting: కృష్ణా నది నుంచి అమరావతికి రక్షణ.. పలు కీలక నిర్ణయాలకు మంత్రిమండలి ఆమోదం
ఉస్మానియా జనరల్ ఆస్పత్రిలో గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ అనే అరుదైన డిసీజ్తో బాధపడుతున్న 18 నెలల చిన్నారికి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా చేశారు. కేవలం 10 కిలోల బరువు ఉన్న బాలునికి.. సుమారు 14 గంటల పాటు శ్రమించి 240 గ్రాముల లివర్ అమర్చారు. చికిత్స అనంతరం చిన్నారి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని డాక్టర్ మధుసూదన్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన మహ్మద్ ఇర్ఫాన్, సాజియా దంపతుల 18 నెలల కుమారుడు అఫన్ కొంతకాలంగా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నాడు.
Also Read: Ambati Rambabu: వైఎస్సార్ సమాధి వేదికగా అంబటి రాంబాబు సంచలన శపథం
తరచుగా ఆకలితో ఏడుస్తుండడం, మత్తుగా ఉండటం, పొట్ట ఉబ్బరం వంటి లక్షణాలతో చిన్నారి అఫన్ బాధపడుతున్నాడు. తల్లిదండ్రులు బాలుడిని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చి వైద్యులు చూపించగా.. అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ చాలా తక్కువగా ఉండడం, కొవ్వు పదార్థాలు అధికంగా ఉండటం, కాలేయం అసాధారణంగా విస్తరించి ఉండడాన్ని డాక్టర్లు గుర్తించారు. బాలుడి సమస్యపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేసి గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ (టైప్-III) అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్టుగా గాంధీ వైద్యులు నిర్ధారణ చేశారు.
వ్యాధి లక్షణాలు
గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ (టైప్-III) వ్యాధితో శరీరంలో గ్లైకోజెన్ను గ్లూకోజ్గా మార్చే ఎంజైమ్ లోపంతో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా శరీరంలో నిల్వ ఉన్న శక్తిని వినియోగించుకోలేకపోవడం, తరచూ హైపోగ్లైసీమియా, కాలేయం పెద్దగా అవడం, కండరాల బలహీనత వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. దీర్ఘకాలంలో గుండె, మెదడు, కండరాలపై కూడా ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది.
చిన్నారికి అప్పటికే వ్యాధి ముదిరి పరిస్థితి విషమంగా మారడంతో లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలని వైద్యులు నిర్ణయించారు. చిన్నారి తండ్రి నుంచి లివర్లోని కొంత భాగాన్ని సేకరించి బాలుడికి అమర్చారు. డాక్టర్ మధుసూదన్ నేతృత్వంలోని సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగానికి చెందిన వైద్యుల బృందం సుమారు 14 గంటల పాటు ఈ శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో సుమారు రూ.50 లక్షల వరకు ఖర్చవనుండగా.. ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ప్రభుత్వ సహకారంతో రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచితంగా చేశారు. అరుదైన శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా చేసిన వైద్యులను ఉస్మానియా సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాకేశ్ సహాయ్ అభినందించారు.
మంత్రి అభినందన
10 కిలోల బరువున్న చిన్నారికి అత్యంత అరుదైన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి ప్రాణాలు కాపాడిన ఉస్మానియా వైద్యులను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ అభినందించారు. ఈ శస్త్రచికిత్సతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో పనిచేస్తున్న డాక్టర్ల సామర్థ్యాన్ని మరోసారి నిరూపించారని తెలిపారు. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోనే అందుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
