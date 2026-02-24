English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Gandhi Sarovar Project: గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో రేవంత్ కు గాంధీ ముని మనవడు షాక్..

Gandhi Sarovar Project: గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో రేవంత్ కు గాంధీ ముని మనవడు షాక్..

Gandhi Sarovar Project: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి లంగర్ హౌస్ సమీపంలోని బాపు ఘాట్ దగ్గర ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మహాత్మ గాంధీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. సర్ధార్ సరోవర్ డ్యామ్ తరహాలో గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ కు రూపకల్పన చేశారు. ఈ విగ్రహ ఏర్పాటు కోసం స్థల సేకరణ  కోసం ఎంతో మంది ఉంటున్న నివాసాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గాంధీ ముని మనవడు రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్దేశిస్తూ ఘాటైన ట్వీట్ చేశాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 11:31 AM IST

Trending Photos

Diabetes Home Remedy: ఈ రసంలో ఉల్లిపాయల్ని నానబెట్టి తింటే డయాబెటిస్ మటాష్..షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు అమృతం!
7
Diabetes home remedy
Diabetes Home Remedy: ఈ రసంలో ఉల్లిపాయల్ని నానబెట్టి తింటే డయాబెటిస్ మటాష్..షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు అమృతం!
Nara Lokesh: నిరుద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్‌పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన.. ఎప్పుడంటే..?
6
Nara Lokesh
Nara Lokesh: నిరుద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్‌పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన.. ఎప్పుడంటే..?
EPFO Good News: EPFO గుడ్ న్యూస్.. వారి ఖాతాల్లో నగదు జమ
5
epfo good news
EPFO Good News: EPFO గుడ్ న్యూస్.. వారి ఖాతాల్లో నగదు జమ
Ramadan Haleem: సాఫ్ట్ వేర్ ప్యాకేజీలు వెస్ట్ మావా.!. రంజాన్ వేళ హలీం తయారు చేసే మాస్టర్ల నెలజీతం ఏంతో తెలుసా..?
6
Ramadan 2026
Ramadan Haleem: సాఫ్ట్ వేర్ ప్యాకేజీలు వెస్ట్ మావా.!. రంజాన్ వేళ హలీం తయారు చేసే మాస్టర్ల నెలజీతం ఏంతో తెలుసా..?
Gandhi Sarovar Project: గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో రేవంత్ కు గాంధీ ముని మనవడు షాక్..

Gandhi Sarovar Project Tushar Gandhi Tweet: గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టును ఉద్దేశించి గాంధీ మునిమనవడు తుషార్ గాంధీ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారింది. గాంధీ విగ్రహ ఏర్పాటు కోసం ప్రజలను వారి నివాసాల నుంచి వెళ్లగొట్టడం సరికాదని గాంధీ ముని మనవడు ట్వీట్ చేయడం ఇపుడు తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. బాపుజీ  బతికి ఉంటే తన పేరు మీద ఇలాంటివి చేయొద్దు, వెంటనే ఆపండి అని చెప్పేవారని పేర్కొన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

విగ్రహాల కంటే ప్రజల కనీస అవసరాలే ముఖ్యమని గాంధీజీ నమ్మేవారన్నారు. అటువంటిది ఆయన విగ్రహం కోసమే పేదల ఇళ్లను తొలగించడం ఆయన సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధం అని ట్వీట్ చేశారు. ఈ రకంగా తుషార్ గాంధీ ట్వీట్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి గట్టిగానే తాకిందనే కామెంట్స్ వినపబడుతున్నాయి. కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ కూడా  అప్పుచేసి కడుతున్నారు. 

ఇక తుషార్ గాంధీ చేసిన ట్వీట్‌కు నెటిజన్లు కూడా స్పందించారు. మానవతా దృక్పథంతో ఈ నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించాలని కోరుతున్నారు. అభివృద్ధి, విగ్రహాల పేరుతో నిరుపేదలను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదనే మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరిత తుషార్ గాంధీ ట్వీట్ తో అయిన రేవంత్ రెడ్డిలో మార్పు వస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gandhi Sarovar Projectgandhi sarovar project issuegandhi sarovar project updatemahatma gandhi sarovar projectgandhi sarovar statue project

Trending News