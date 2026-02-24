Gandhi Sarovar Project: గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో రేవంత్ కు గాంధీ ముని మనవడు షాక్..

Gandhi Sarovar Project Tushar Gandhi Tweet: గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టును ఉద్దేశించి గాంధీ మునిమనవడు తుషార్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ట్వీట్ వైరల్గా మారింది. గాంధీ విగ్రహ ఏర్పాటు కోసం ప్రజలను వారి నివాసాల నుంచి వెళ్లగొట్టడం సరికాదని గాంధీ ముని మనవడు ట్వీట్ చేయడం ఇపుడు తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. బాపుజీ బతికి ఉంటే తన పేరు మీద ఇలాంటివి చేయొద్దు, వెంటనే ఆపండి అని చెప్పేవారని పేర్కొన్నారు.
విగ్రహాల కంటే ప్రజల కనీస అవసరాలే ముఖ్యమని గాంధీజీ నమ్మేవారన్నారు. అటువంటిది ఆయన విగ్రహం కోసమే పేదల ఇళ్లను తొలగించడం ఆయన సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధం అని ట్వీట్ చేశారు. ఈ రకంగా తుషార్ గాంధీ ట్వీట్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి గట్టిగానే తాకిందనే కామెంట్స్ వినపబడుతున్నాయి. కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ కూడా అప్పుచేసి కడుతున్నారు.
Displacing residents to create space for a Gandhi statue is the most unGandhian action. My appeal to the CM of Telangana is to please not do it @revanth_anumula @TelanganaCMO Bapu would have said “Not in my Name, Stop it!”
— 🍉Tushar GANDHI🇵🇸 Manavta Meri Jaat (@TusharG) February 23, 2026
ఇక తుషార్ గాంధీ చేసిన ట్వీట్కు నెటిజన్లు కూడా స్పందించారు. మానవతా దృక్పథంతో ఈ నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించాలని కోరుతున్నారు. అభివృద్ధి, విగ్రహాల పేరుతో నిరుపేదలను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదనే మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరిత తుషార్ గాంధీ ట్వీట్ తో అయిన రేవంత్ రెడ్డిలో మార్పు వస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook