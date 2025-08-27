Ganesh Chaturthi: పండగ పూట భారీ వర్షాలు.. అధికారులకు సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు..

Revanth reddy key orders to officials over heavy rains: దేశ వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సంబరాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఊరు వాడ, పల్లె పట్నం తేడా లేకుండా గణపయ్య విగ్రహాల్ని ప్రత్యేకంగా తమ ఇంట్లో, మండపాలలో ప్రతిష్టాపనలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ప్రజలు ఒకవైపున పండగ సందడిలో ఉంటే.. వరుణుడు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. దీంతో ప్రజలు వర్షంలో తడుస్తునే పూజలకు కావాల్సిన సామాగ్రి, గణపయ్యవేడుకలు చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్ని శాఖలకు చెందిన అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాల నేపథ్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. పురాతన ఇళ్లలో ఉన్న వారిని ఖాళీ చేయించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
వినాయక మండపాల సమీపంలో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లతో భక్తులకు ప్రమాదం వాటిల్లకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ట్రాన్స్ కో సిబ్బందిని ఆదేశించారు. హైదరాబాద్లో హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక, పోలీసు సిబ్బంది సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని సీఎం పేర్కొన్నారు. నదులు, వాగులపై ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలు, కల్వర్టులపై నుంచి నీటి ప్రవాహాలు ఉంటే అక్కడ రాకపోకలు నిషేధించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ముఖ్యంగా.. చెరువులు, కుంటలకు గండి పడే ప్రమాదం ఉన్నందున నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. సీజనల్ అంటువ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం ఉన్నందున నగర పాలక, పురపాలక, గ్రామ పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండి నిల్వ నీటిని తొలగించడంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
Read more: Video: శ్రీ విశ్వ శాంతి మహాశక్తి గణపతి.. ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి పూర్తి రూపం చూశారా?
వైద్యారోగ్య శాఖ సిబ్బంది ఆసుపత్రుల్లో సరిపడా మందులు అందుబాటులో ఉంచుకోవడంతో పాటు అవసరమైన చోట వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. వినాయక మండపాల వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ లు లేకుండా చూసుకొవాలని అధికారులు ఆదేశించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.