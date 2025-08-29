Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం మావా.. గణపతి పూజ కోసం పంతులు కిడ్నాప్.. వీడియో ఇదే..

Pandit kidnapped by youth members in koheda siddipet video: దేశంలో గణపయ్య ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది భక్తిభావనలతో వినాయకుడ్ని ప్రతిష్టాపన చేసుకుని పూజించుకుంటున్నారు. కొంత మంది ఒక రోజు, మరికొంత మంది3, 5, 9.. ఇలా గణపయ్యలను తమ ఇంట్లో, మండలపాలలో పెట్టుకుని పూజలు చేసుకుంటారు. ఆతర్వాత నిమజ్జనం నిర్వహిస్తారు.
వినాయకుడి పూజ కోసం పూజారిని బైక్పై ఎత్తుకెళ్లిన యువకులు
సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండలంలో ముందు తమ వినాయకుడి దగ్గర పూజ చేయాలని పూజారి కోసం పోటీ పడ్డ రెండు గ్రూపులు
పూజారిని బైక్పై ఎత్తుకెళ్లిన ఒక వర్గం యువకులు pic.twitter.com/8Hd7yxsm1P
ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొంత మంది మండపాల వద్ద ఇంట్లో మాదిరిగా ప్రతిరోజుకూడా రెండు సార్లు పూజలు చేయిస్తున్నారు. దీంతో పండితులకు విపరీమైన డిమాండ్ నెలకొంది. కొన్ని గ్రామాల్లో పండితులు తక్కువగా ఉండటం, గణపయ్యలు ఎక్కువగా ఉండటంతో పండితులు అందరికి సమయం కేటాయించడం కాస్త కష్టతరంగా మారింది. కొన్ని చోట్ల ముందు తమ వద్దకు రావాలంటే.. తమ వద్దకు రావాలని మరీ పోటీ పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో సిద్దిపేటలోని కోహెడ లో ఒక వెరైటీ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
సిద్దిపేటలోని కోహెడలో మండలంలో స్థానికంగా గణపయ్యల్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే పూజల విషయంలో ముందు తమ వద్దకు రావాలంటే.. లేదు తమ దగ్గరకు రావాలని కొన్ని గ్రూపుల వారు పోటీ పడ్డారు. దీంతో వారి మధ్య గొడవ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో స్థానికంగా ఉన్న ఒక పండితుల్ని కొంత మంది యూత్ సభ్యులు బలవంతంగా ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లి బైక్ మీద కూర్చుండబెట్టుకుని మరీ కిడ్నాప్ చేశారు.
పాపం.. పండితుడు వదలండన్న కూడా వారు బలవంతంగా ఆయన్ను బైక్ మీద ఎక్కించుకుని మరీ తీసుకెళ్లారు. ఈ వెరైటీ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి అరాచకం భయ్యా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఇలా తీసుకెళ్లడం ఏంటని.. పండితులు అంటేకొంచెమైన గౌరవం ఉండాలిగా.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు.
