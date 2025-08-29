English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం మావా.. గణపతి పూజ కోసం పంతులు కిడ్నాప్.. వీడియో ఇదే..

Pandit kidnapped in Siddipet: పంతులు తొలుత తమ గణపయ్య మండపంలోనే పూజలు చేయాలని కొంత మంది యువకులు ఆయన్ను బలవంతంగా బైక్ మీద ఎక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:12 AM IST
  • కోహెడ్ లో వింత ఘటన..
  • పూజారిని కిడ్నాప్ చేసిన యూత్ సభ్యులు..

Pandit kidnapped by youth members in koheda siddipet video: దేశంలో గణపయ్య ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది భక్తిభావనలతో వినాయకుడ్ని ప్రతిష్టాపన చేసుకుని పూజించుకుంటున్నారు. కొంత మంది ఒక రోజు, మరికొంత మంది3, 5, 9.. ఇలా గణపయ్యలను తమ ఇంట్లో, మండలపాలలో పెట్టుకుని పూజలు చేసుకుంటారు.  ఆతర్వాత నిమజ్జనం నిర్వహిస్తారు.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొంత మంది మండపాల వద్ద ఇంట్లో మాదిరిగా ప్రతిరోజుకూడా రెండు సార్లు పూజలు చేయిస్తున్నారు. దీంతో పండితులకు విపరీమైన డిమాండ్ నెలకొంది. కొన్ని గ్రామాల్లో పండితులు తక్కువగా ఉండటం, గణపయ్యలు ఎక్కువగా ఉండటంతో పండితులు అందరికి సమయం కేటాయించడం కాస్త కష్టతరంగా మారింది. కొన్ని చోట్ల ముందు తమ వద్దకు రావాలంటే.. తమ వద్దకు రావాలని మరీ పోటీ పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో సిద్దిపేటలోని కోహెడ లో ఒక వెరైటీ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

సిద్దిపేటలోని కోహెడలో మండలంలో స్థానికంగా గణపయ్యల్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే పూజల విషయంలో ముందు తమ వద్దకు రావాలంటే.. లేదు తమ దగ్గరకు రావాలని కొన్ని గ్రూపుల వారు పోటీ పడ్డారు. దీంతో వారి మధ్య గొడవ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో స్థానికంగా ఉన్న ఒక పండితుల్ని కొంత మంది యూత్ సభ్యులు బలవంతంగా ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లి బైక్ మీద కూర్చుండబెట్టుకుని మరీ కిడ్నాప్ చేశారు.

Read more: Video Viral: గణేష్ చతుర్థి వేళ మరో అద్భుతం.!.వినాయకుడి తొండం మీద బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో ఇదే..

పాపం.. పండితుడు వదలండన్న కూడా వారు బలవంతంగా ఆయన్ను బైక్ మీద ఎక్కించుకుని మరీ తీసుకెళ్లారు. ఈ వెరైటీ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి అరాచకం భయ్యా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఇలా తీసుకెళ్లడం ఏంటని.. పండితులు అంటేకొంచెమైన గౌరవం ఉండాలిగా.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SiddipetGanesh ChaturthiPandit kidnapped by youthVideo Viralvinayaka Pooja

