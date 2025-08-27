English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Khairtabad Bada Ganesh: వినాయక చవితి వేళ అద్బుతం.. ఖైరతాబాద్ గణేష్ క్యూలైన్‌లో మహిళ ప్రసవం..

Ganech Chaturthi Celebrations in Hyderabad: ఖైరతాబాద్ గణేషుడ్ని దర్శంచుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరారు.ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్ కు చెందిన నిండు గర్భిణి సైతం స్వామి దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో నిలబడింది. ఇంతలో ఆమెకు నొప్పులు వచ్చాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 27, 2025, 11:31 AM IST
  • ఖైరతాబాద్ క్యూలైన్ లో మహిళ ప్రసవం..
  • భక్తి భావనలతో పొంగిపోతున్న భక్తులు..

Khairtabad Bada Ganesh: వినాయక చవితి వేళ అద్బుతం.. ఖైరతాబాద్ గణేష్ క్యూలైన్‌లో మహిళ ప్రసవం..

Pregnant woman from rajasthan gives birth kharatabad ganesh queue line: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక చవితి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. భక్తులు తమ ఇళ్లలో, మండపాలలో గణపయ్యలను ప్రతిష్టించుకుంటున్నారు. భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్న కూడా ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా భక్తులు గణపయ్య వేడుకల్ని జరుపు కుంటున్నారు. హైదరాబాద్ లో గణేష్ ఉత్సవాల్ని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.

ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ వినాయకుడ్ని చూసేందుకు భారీగా భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఈ సారి 69 అడుగుల విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా కొలువుదీరాడు గణపయ్య. ఈ క్రమంలో బడా గణేషుడ్ని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు క్యూలు కట్టారు. 

ఈ నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ గణపయ్యను దర్శించుకునేందుకు రాజస్థాన్ కు చెందిన మహిళ రేష్మ క్యూలైన్ లలో స్వామి దర్శనం కోసం ముందుకు వెళ్తుంది. ఆమె నిండు గర్భిణి. ఇంతలో ఆమెకు నొప్పులు రావడంతో ఆమెకు అక్కడున్న వారు సపర్యలు చేశారు. క్యూలైన్ లోనే ఆమె ప్రసవించింది.   వెంటనే తల్లి, బిడ్డను పక్కనే ఉన్న కమ్మునిటీ హెల్త్ సెంటర్ కు తరలించారు.

Read more: Ganesh Chaturthi: పండగ పూట భారీ వర్షాలు.. అధికారులకు సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు..  

ప్రస్తుతం తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరు కూడా హెల్తీగా ఉన్నారు. వినాయక చవితి వేళ,అది కూడా  భక్తుల కొంగుబంగారమైన ఖైరతాబాద్ క్యూలైన్ లో తనకు బిడ్డ పుట్టడం స్వామివారి అనుగ్రహం అంటూ మహిళ పొంగిపోయింది. అక్కడున్న భక్తులు కూడా బడాగణేష్ దయ అంటూ కూడా గణపతి బప్పా మోరియా అంటూ స్వామివారిని ప్రత్యేకంగా కొలుచుకుంటున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadGanesh ChaturthiKhairatabad Bada GaneshKhairatabad ganeshVinayaka Chaturthi festival

