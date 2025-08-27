Pregnant woman from rajasthan gives birth kharatabad ganesh queue line: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక చవితి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. భక్తులు తమ ఇళ్లలో, మండపాలలో గణపయ్యలను ప్రతిష్టించుకుంటున్నారు. భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్న కూడా ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా భక్తులు గణపయ్య వేడుకల్ని జరుపు కుంటున్నారు. హైదరాబాద్ లో గణేష్ ఉత్సవాల్ని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.
ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ వినాయకుడ్ని చూసేందుకు భారీగా భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఈ సారి 69 అడుగుల విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా కొలువుదీరాడు గణపయ్య. ఈ క్రమంలో బడా గణేషుడ్ని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు క్యూలు కట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ గణపయ్యను దర్శించుకునేందుకు రాజస్థాన్ కు చెందిన మహిళ రేష్మ క్యూలైన్ లలో స్వామి దర్శనం కోసం ముందుకు వెళ్తుంది. ఆమె నిండు గర్భిణి. ఇంతలో ఆమెకు నొప్పులు రావడంతో ఆమెకు అక్కడున్న వారు సపర్యలు చేశారు. క్యూలైన్ లోనే ఆమె ప్రసవించింది. వెంటనే తల్లి, బిడ్డను పక్కనే ఉన్న కమ్మునిటీ హెల్త్ సెంటర్ కు తరలించారు.
ప్రస్తుతం తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరు కూడా హెల్తీగా ఉన్నారు. వినాయక చవితి వేళ,అది కూడా భక్తుల కొంగుబంగారమైన ఖైరతాబాద్ క్యూలైన్ లో తనకు బిడ్డ పుట్టడం స్వామివారి అనుగ్రహం అంటూ మహిళ పొంగిపోయింది. అక్కడున్న భక్తులు కూడా బడాగణేష్ దయ అంటూ కూడా గణపతి బప్పా మోరియా అంటూ స్వామివారిని ప్రత్యేకంగా కొలుచుకుంటున్నారు.
