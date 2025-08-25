English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chavithi: పర్యావరణ హితంగా గణేష్ చతుర్ధి జరపుకుందాం .. పౌర సంబంధాల కమిషనర్ ప్రియాంక..

Ganesh idols distribution: గణేష్ నవరాత్రులను దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ వస్తోంది. గత కొన్నేళ్లుగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ తో చేసిన విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడం మూలానా.. చెరువులు, నదులు కొంత మేర కలుషితమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పర్యావరణ హితంగా చేసే వినాయకులను ప్రతిష్టి పూజలు నిర్వహించుకోవాలని తెలంగాణ పౌర సంబంధాల కమిషనర్ ప్రియాంక పిలుపునిచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 26, 2025, 07:50 AM IST

Ganesh Chavithi: పర్యావరణ హితంగా గణేష్ చతుర్ధి జరపుకుందాం .. పౌర సంబంధాల కమిషనర్ ప్రియాంక..

Ganesh idols distribution:  పర్యావరణ హితంగా గణేష్ చవితిని  జరుపుకుందాం అంటూ  సమాచార పౌర సంభందాల శాఖ స్పెషల్ కమీషనర్ సి.హెచ్.ప్రియాంక పిలుపునిచ్చారు. పర్యావరణానికి హాని చేయని సహజంగా లభించే మట్టి విగ్రహాలతో వినాయకున్ని పూజించి పర్యావరణ పరిరక్షణలో అందరు భాగస్వాములు కావాలని సమాచార పౌర సంబంధాల కమిషనర్ సీ.హెచ్. ప్రియాంక కోరారు. 

సోమవారం సమాచార శాఖ కార్యాలయంలో ఉద్యోగులకు మట్టి గణపతి విగ్రహాలను స్పెషల్ కమీషనర్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కమీషనర్ మాట్లాడుతూ..  గణేష్ చతుర్థి పది రోజుల పాటు జరిగే ముఖ్యమైన పండుగ అని పేర్కొన్నారు.  రసాయనాలు, పి.ఓ.పి తో తయారు చేసిన గణపతి విగ్రహాలను వాడటం వలన పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుందన్నారు. పి.ఓ.పి విగ్రహాలకు బదులుగా మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. 

ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు సంచాలకులు డి.ఎస్.జగన్, జాయింట్ డైరెక్టర్లు డి.శ్రీనివాస్, కె.వెంకటరమణ, CIE రాధాకిషన్, డిప్యూటి డైరెక్టర్లు యం.మధుసూధన్, సి.రాజారెడ్డి,  సమాచార శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.స్పెషల్ కమీషనర్, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ చే జారీ చేయనైనది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ganesh ChavithiGanesh Chavithi poojaGanesh pooja in an environmentallyPlaster of Paris GaneshGanesh Idol distribution

