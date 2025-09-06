English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Immersion: గణేష్ నిమజ్జనం వేళ ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక.. మరికొన్ని గంటల్లో తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.!. డిటెయిల్స్..

Ganesh immersion in Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాతావరణం మరల ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. హైదరాబాద్ లో పలు చోట్ల కాసేపు వర్షం కూడా కురిసింది. ఈ క్రమంలో వాతావరణ కేంద్రం గణేష్ నిమజ్జనం వేళ కీలక అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 6, 2025, 05:24 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో పలు చోట్ల కురుసిన వాన..
  • అలర్ట్ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం..

Ganesh Immersion: గణేష్ నిమజ్జనం వేళ ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక.. మరికొన్ని గంటల్లో తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.!. డిటెయిల్స్..

Hyderabad Imd weather update Rain alert for Telangana: దేశంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా గణపయ్య విగ్రహాల నిమజ్జనాల సందడి కన్పిస్తుంది. గణపయ్యల్ని భక్తి శ్రద్దలతో ఊరేగింపులుగా తీసుకెళ్లి నిమజ్జనాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ సంఘటలను జరక్కుండా పోలీసులు కూడా కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రానున్న మరికొన్నిగంటలలో వరుణుడు మరల తన ప్రతాపం చూపించనున్నాడని హైదరాబాద్ లోని వాతావరణ కేంద్రం ఒక అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.

ముఖ్యంగా.. భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, హన్మకొండ, వరంగల్, వికారబాద్, నిజామాబాద్, మహబూబాబాద్,మెదక్, ములుగు, మేడ్చల్ .. మొదలైన జిల్లాలలో వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణ కేంద్ర హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూడా పలు చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ఒకవైపు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసిన గణపయ్య విగ్రహల నిమజ్జనం కోలాహలం కన్పిస్తుంది. భాగ్యనగర వాసులు మాత్రమే కాకుండా.. ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వారు సైతం భారీగా ట్యాంక్ బండ్ వద్ద విగ్రహల నిమజ్జనంను చూసేందుకు వస్తున్నారు. రేవంత్ సర్కారు ప్రత్యేకంగా ఆర్టీసీ, మెట్రొ సర్వీసుల్ని కూడా ప్రజల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

Read more: Laddu Auction: ఇది కదా అసలైన వేలం పాట.. లడ్డును దక్కించుకున్న ముస్లిం బాలుడు.. ధర ఎంతంటే..?

అయితే.. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లోని పలు ఏరియాల్లో కొంత సేపు వర్షం కురిసింది. వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ తో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు సైతం అప్రమత్తమయ్యారు. గణపయ్య విగ్రహాల నిమజ్జనంను చూసేందుకు వచ్చిన వారు మాత్రం ఒకింత అసౌకర్యానికి గురౌతున్నారు. వర్షం పడుతుండటంతో.. చెట్ల కింద, దుకాణాల దగ్గర షెడ్డుల్లో వెళ్లి కాసేపు వర్షం నుంచి తడవకుండా టెంపరరీగా షెల్టర్ లో ఉంటున్నారు. 

 

HyderabadRain in TelanganaHeavy Rainsganesh immersionRains in Telangana

