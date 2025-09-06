Ganesh Laddu Auction 2025: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆల్ టైమ్ రికార్డు.. రూ.2 కోట్ల 32 లక్షలకు గణపతి లడ్డూ వేలం..

Ganesh Laddu Auction 2025 Record: గణేషుడి నవరాత్రులను దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అప్పట్లో స్వాతంత్య్రం రాకపూర్వం హిందూవుల సంఘటితం చేయడానికి వాళ్లలో దేశ భక్తి నూరిపోయడానికి బాలగంగాధర్ తిలక్, వినాయక్ సావర్కర్ ఆలోచన ఫలితంగా ఈ గణేష మండపాలు వెలిసాయి. ఆనాటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల ఆలోచన ఫలితంగా ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా గల్లీ గల్లీలో గణేష మండపాలు వెలుస్తున్నాయి. అంతేకాదు వినాయక చవితి రోజున మండపాల్లో కొలువున గణనాథులు .. అనంత చతుర్దశి రోజున గంగమ్మ ఒడికి చేరకుంటారు. ఇక ఈ పది రోజుల్లో గణేషుడి పూజలు అందుకున్న లడ్డూను వేలంలో దక్కించుకుంటే మంచి జరుగుతుందనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రస్తుతం అందరు గణేషుడి లడ్డూను వేలం వేస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా గత కొంత కాలంగా గణేషుడి లడ్డూ వేలం ఇంతింతై అన్నట్టుగా సాగిపోతుంది.
ఇక తెలంగాణ రాజధాని భాగ్యనగరంలో గణపతి లడ్డూ వేలంలో రికార్డ్ సృష్టించింది. రాజేంద్రనగర్ సన్ సిటీలోని రిచ్మండ్ విల్లాలో ఏకంగా 2 కోట్ల 32 లక్షలు పలికింది. ఏటా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే ఈ వేలంపాటకు స్థానిక భక్తులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా హాజరవుతుంటారు. ఈసారి రూ.కోటి నుంచి వేలం మొదలుపెట్టినట్లు సమాచారం. ఆర్.వి దియా చారిట్రబుల్ కు చెందిన పలు కుటుంబాలు కలిసి ఈ లడ్డును కైవసం చేసుకున్నట్లుగా విల్లా సభ్యులు తెలిపారు. గ
తేడాది ఇదే కమ్యూనిటీలో లడ్డూ రూ. కోటి 87 లక్షలు పలికింది. 2023 లో రూ. కోటి 26 లక్షలు, 2022 లో కూడా ఇక్కడ గణపతి లడ్డూ 60.లక్షల 80వేలు పలికింది.ఇక గణేషుడి ప్రసాదాన్ని నిరుపేద విద్యార్థులకు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు..లడ్డు కైవసం చేసుకున్న చారిట్రబుల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు. అనాధాశ్రమాలలో వినాయక చవితి లడ్డు తినాలని నిరుపేద ప్రజలకు పేద విద్యార్థులకు చాలామందికి ఉంటుందని కానీ వినాయకుని ప్రసాదమైన లడ్డును తినలేక పోతున్నారని అలాంటి వారికి లడ్డు ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అదే విధంగా ఈ డబ్బులను నిరుపేదల కుటుంబాల, అనాథుల, స్కూల్ లో పాఠ్య పుస్తకాల కోసం ఉపయోగిస్తామని తెలిపారు.
