Balapur Laddu Auction 2025: ఆసక్తి రేకిత్తించిన బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం.. ఈ సారి ఎంత ధర పలికిందంటే..

Balapur Laddu Auction 2025: గణపతి బప్ప మోరియా.. అంటూ ప్రస్తుతం భాగ్య నగర వీధులు మారుమోగుతున్నాయి. ప్రతి వీధి గల్లీ గల్లీలో కొలువైన గణనాథులు గంగమ్మ ఒడికి చేరుకున ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. అయితే హైదరాబాద్ వినాయక మండపాల్లో బాలాపూర్ గణేషుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇక్కడ గణేషుడి లడ్డూ వేలం గత 30 యేళ్లుగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సారి బాలాపూర్ లడ్డూ ధర ఎంత ధరకు పలికిందంటే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:57 AM IST

Balapur Laddu Auction 2025: మన దేశంలోనే గణేషుడి పూజలు అందుకున్న లడ్డూ వేలం వేయడం అనే సాంప్రదాయం 1994లో బాలాపూర్ లో ప్రారంభమైంది. ఇంతింతై అన్నట్టు దిన దిన ప్రవర్థమానమైంది. బాలాపూర్ లడ్డూను మొదట రూ. 450 రూపాయలలో కొలను మోహన్ రెడ్డి దక్కించుకున్నాడు. లడ్డూ ప్రసాదాన్ని దక్కించుకున్న తర్వాత దాన్ని గ్రామస్థులకు పంచి పొలాల్లో చల్లుకున్నారు. అలా ఆయన కుటుంబం దిన దిన ప్రవర్థమానమైంద. అప్పటి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ వేలంపాట అప్రతిహతంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక ఈ లడ్డూ వేలంలో దక్కించుకున్న డబ్బును గ్రామ అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తారు. గతేడాది నుంచి  బాలాపూర్‌ వినాయక కమిటీ నిర్వాహకులు వేలం పాటకు సంబంధించి ఓ కొత్త రూల్ ను విధించారు.  లడ్డూ వేలంలో పాల్గొనే స్థానికేతరులు ముందుగానే లాస్ట్ ఇయర్ వేలంలో  లడ్డూ పలికిన డబ్బులు ముందుగానే డిపాజిట్ చేయాలి. ఈ వేలంపాట డబ్బున్న బడా బాబులు పాల్గొనే వేలంగా మార్చివేసారన్న ముచ్చట సర్వత్రా వినిపిస్తున్న అనవరసరంగా ఎవరు ఈ వేలం పాటలో పాల్గొనకుండా చేశార మాట కూడా వినిపిస్తోంది. 

ప్రతి సారీ లాగే  ఈసారి బాలాపూర్ లడ్డు ఎవరు దక్కించుకుంటారు అనే దానిపై సర్వత్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఉదయం ఐదు గంటలకు బాలాపూర్ గణేశుడుకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వినాయక మండప నిర్వాహకులు. అనంతరం స్వామివారిని గ్రామంలో ఊరేగింపుగా తీసుకెత్తున్నారు ఉత్సవ సమితి సభ్యులు. తిరిగి గ్రామ బొడ్రాయికి వచ్చిన తర్వాత వేలం పాట మొదలుపెడతారు. 

ప్రతి ఏటా పెరుగుతూ వెళ్తున్న బాలాపూర్ లడ్డు వేలం పాట ఈ సారి ఎంతవరకు వెళ్తుందనేదానిపై ఉత్కంట నెలకొంది. గతేడాది 30 లక్షల ఒక వెయ్యి రూపాయలకు బీజేపీ నేత కొలన్ శంకర్ రెడ్డి ఈ లడ్డూు దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన దాన్ని ప్రధాన మంత్రికి ఇతర కేంద్ర మంత్రులకు పంచారు. అయితే గతఏడాది లడ్డూ వేలంలో పాల్గొనే వారితో పాటు.. కొత్తగా ఏనిమిది మంది ఈ వేలంలో పాల్గొన్నారు.  బాలాపూర్ లడ్డూను రూ. 35 లక్షలకు దక్కించుకున్న లింగాల దశరథ్ గౌడ్. ఈ సారి 4 లక్షల 99 వేల కంటే అధిక ధరకు అమ్ముడు పోవడం విశేషం.

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

