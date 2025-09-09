Allu Aravind: అల్లు అరవింద్ కు షాక్ ఇచ్చిన జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు..

GHMC Big Shock to Allu Aravind: అల్లు కుటుంబానికి వరుస షాకులు తగులుతున్నాయి. గతంలో పుష్ప 2 సినిమా విడుదల సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాటకు కారణమయ్యాడంటూ అల్లు అర్జున్ ను ఒక రోజు జైలు ఊచలు లెక్కబెట్టాల్సి వచ్చింది. తాజాగా అల్లు అరవింత్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ అధికారులు షాక్ ఇచ్చారు. అల్లు అరవింద్ కు చెందిన జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45లోని బిజినెస్ పార్క్ భవనంలో అక్రమ నిర్మాణం చేపట్టారంటూ షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశారు.
అల్లు అరవింద్ పర్మిషన్ తీసుకున్నా దానికంటే ఒక ఫ్లోర్ ఎక్కువ కట్టారని.. అక్రమంగా నిర్మించిన ఆ పెంట్హౌస్ను ఎందుకు కూల్చవద్దో సమాధానం చెప్పాలంటూ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అల్లు అరవింద్ ను వివరణ కోరారు. ఇటీవలే తల్లి చనిపోయినా బాధలో ఉన్న అల్లు అరవింద్కు జీహెచ్ఎంసీ అధికారుల నుంచి ఊహించి షాక్ తగిలినట్లైంది.
ఈ అల్లు బిజినెస్ పార్క్లో గీతా ఆర్ట్స్, అల్లు ఆర్ట్స్ కుటుంబ వ్యాపారాలు, సినీ కార్యకలాపాలు నడుస్తుంటాయి. ఇటీవల అల్లు బిజినెస్ పార్క్ భవనంలో పెంట్ హౌజ్ నిర్మించారు. అయితే, ఆ పెంట్ హౌస్ నిర్మాణం అక్రమమని.. పెంట్ హౌస్ను ఎందుకు కూల్చొద్దో వివరణ ఇవ్వాలంటూ అల్లు అరవింద్కు నోటీసులు జారీ చేశారు జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు. దీనిపై అల్లు అరవింద్ ఎలాంటి వివరణ ఇస్తారో చూడాలి. అల్లు అరవింద్ విషయానికొస్తే.. ఓ వైపు బడా సినిమాలు నిర్మిస్తూనే చిన్న చిత్రాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఈయన నిర్మించిన ‘తండేల్’ మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. అల్లు అర్జున్ విషయానికొస్తే.. పుష్ప 2 తర్వాత అట్లీ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ చేస్తున్నాడు.
