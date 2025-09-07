English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Ganesh Immersion: వినాయక నిమజ్జన విధుల్లో అపశృతి.. జీహెచ్ఎంసీ కార్మికురాలి మృతి.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Ghmc worker sanitation worker died: హైదరాబాద్ లో రోడ్లన్నింటికి కూడా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఎక్కడికక్కడ శుభ్రం చేస్తున్నారు. రోడ్లపై రంగు రంగు కాగితాలు, ప్లాస్టిక్ లను శుభ్రం చేసే పనులను పారిశుద్దకార్మికులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక మహిళ కార్మికురాలిని టస్కర్ వాహనం బలంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 7, 2025, 12:51 PM IST
  • పారిశుద్దకార్మికురాలి దుర్మరణం..
  • వినాయక నిమజ్జన విధుల్లో షాకింగ్..

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Hyderabad Ganesh Immersion: వినాయక నిమజ్జన విధుల్లో అపశృతి.. జీహెచ్ఎంసీ కార్మికురాలి మృతి.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Ghmc lady sanitation worker dead due to tusker vehicle accident in Hyderabad: దేశమంతట కూడా వినాయక నిమజ్జనం ఘనంగా జరిగింది. వినాయకుడ్ని ఎంత భక్తితో తమ ఇంటికి తీసుకొచ్చారో.. అంతే భక్తి భావనలతో తిరిగి గంగమ్మ ఓడికి చేర్చారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో నిమజ్జనం ఎంతో ప్రశాంతకర వాతావరణంలో జరిగాయి. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ  సంఘటనలు జరక్కుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు అన్నిశాఖలకు చెందిన అధికారులు సమన్వయంతో కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాకుండా.. వినాయక నిమజ్జనాల్ని తొందరగానే ముగించేశారు. మరోవైపు మెట్రో అధికారులు, ఆర్టీసీ అధికారులు సైతం.. వినాయక నిమజ్జనం చూసేందుకు వచ్చిన భక్తుల కోసం రాత్రంతా మెట్రోల్ని అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం ఉదయం ప్రారంభమైన నిమజ్జనంన ఆదివారం మధ్యాహ్నం వరకు కూడా కొనసాగింది.

అయితే.. ఈరోజు ఉదయం నుంచి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు రంగంలోకి దిగి ఎక్కడికక్కడ రోడ్లన్ని శుభ్రం చేసే విధుల్లో బిజీ అయిపోయారు. ప్లాస్టిక్ లు, రంగు రంగుల కాగితాలు, పూలు, రిబ్బన్ లను చాలామంది రోడ్లపై పడేస్తుంటారు. అయితే.. వీటిని పారిశుద్ద కార్మికులు క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బషీర్ బాగ్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.

Read more: Laddu Auction: ఇది కదా అసలైన వేలం పాట.. లడ్డును దక్కించుకున్న ముస్లిం బాలుడు.. ధర ఎంతంటే..?

గుడిమల్కాపూర్ కు చెందిన రేణుక 15 ఏళ్లుగా జీహెచ్ఎంసీలో పనిచేస్తుంది. ఇవాళ ఉదయం.. బషీరాబాగ్-లిబర్టీ మార్గంలో విధుల్లో ఉండగా రోడ్డు దాటే క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు వాహనం కిందపడింది. టస్కర్ వాహనం కిందపడి GHMC కార్మికులు చనిపోయింది. ఆమె తలకు తీవ్రగాయం కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే చనిపోయింది.  రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు డ్రైవర్ గజానంద్ ను అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన మాత్రం విషాదకరంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabadganesh immersionGhmc lady sanitation EmployeeTusker vehicle accidentGanesh visarjan in Hyderabad

Trending News