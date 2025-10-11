Girl fearless chases Thief in quthbullapur Hyderabad video: ఇటీవల కాలంలో దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు రాత్రిపూట చోరీలకు పాల్పడేవారు. కానీ ఇప్పుడు పగటి పూటనే రెక్కిలు వేసి, తాళం ఉన్న ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ముసలి వాళ్లు, ఒంటరి మహిళల్ని దొంగలు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు.
చాలా మంది దొంగతనాలు జరిగితే,ఏదైన అలజడి అన్పిస్తే వెంటనే అప్రమత్తమై పోలీసులకు చెప్తారు. కానీ రిస్క్ తీసుకొవాలని భావించరు. కానీ ఇక్కడొక యువతి మాత్రం దొంగ వచ్చిన విషయాన్ని పసిగట్టడమే కాకుండా.. అతనిపైకి సివంగీలా అతనిపై దూకింది. హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
13ఏళ్ల బాలిక దొంగను తరిమేసింది
చింతల్లోని భగత్సింగ్ నగర్లో ఓ దొంగ ఇంట్లోకి చొరబడగా, పైపోర్షన్లో ఉన్న 13ఏళ్ల భవాని గమనించి ప్రశ్నించింది.
దొంగ పరారైపోతుండగా ఆమె కేకలు వేస్తూ వీధి చివరి వరకు వెంబడించింది.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. pic.twitter.com/JhbvBzZltX
— greatandhra (@greatandhranews) October 11, 2025
హైదరాబాద్ లోని కుత్బుల్లాపూర్ చింతల్ భగత్ సింగ్ నగర్ లో తాళం వేసి ఉన్న ఇంట్లో పట్టపగలే దొంగ ప్రవేశించాడు. ఆ ఇంట్లో తాళం పగలకొట్టి ప్రవేశించాడు. కాస్లీ సామాన్లను మెల్లగా అన్ని తీసుకున్నాడు. అవన్నిమూటకట్టాడు. ఇంతలో పై పొర్షన్ లో ఉంటున్న 13 ఏళ్ల బాలికకు కింద నుంచి సౌండ్ లు రావడంతో ఆమె అప్రమత్తమైంది.
వెంటనే కిందకు రావడంతొ దొంగ దర్జాగా మూటలు కట్టుకుని పారిపోయేందుకు సిద్దమౌతున్నాడు. దీంతో ఆమె అతడినిపై ఏ మాత్రం భయంలేకుండా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. అతను తప్పించుకుని రోడ్డుమీదపరుగెత్తుతుండంతో అతడ్ని ఉర్కించి చుక్కలు చూపించింది.
ప్రాణాలకు తెగించి దొంగను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది. దొంగ.. దొంగ అంటూ అతడ్ని ఛేజ్ చేసింది. కొద్దిదూరం వెంటాడినా ఫలితంలేకుండా పోయింది. కానీ అతను బాలిక కన్నా.. వేగంగా పరిగెత్తి అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నాడు. అయితే.. ఆ సొత్తు మాత్రం పొకుండా బాలిక కాపాడింది.
Read more: Lovers Romance Video: ఛీ..ఛీ.. ఎంతకు తెగించార్రా.. ఏకంగా క్లాసులోనే ఛెండాలం.. గాఢంగా హగ్గులు, కిస్సులు.. వీడియో..
ఇంతలో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. యువతి చూపిన తెగువకు అందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె దొంగను సివంగీలా.. వెంబడించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. నెటిజన్లు బాలిక తెగువకు శభాష్ అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook