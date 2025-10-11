English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Girl Vs Thief Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.. హైదరాబాద్‌లో పట్టపగలు దొంగను ఎలా ఉర్కించిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Girl Vs Thief Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.. హైదరాబాద్‌లో పట్టపగలు దొంగను ఎలా ఉర్కించిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Girl chases theif in Hyderabad: కుత్పుల్లాపూర్లోని చింతల్ లో  పట్టపగలే దొంగ ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. వెంటనే పై పోర్షన్ లో ఉంటున్న భవానీ అనే బాలిక కిందకు వచ్చింది.  ఆమెను చూసిన దొంగ భయంతో పరుగులు పెట్టాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:05 PM IST
  • దొంగను పరిగెత్తించిన బాలిక..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
8
Atal Pension Yojana
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
Girl Vs Thief Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.. హైదరాబాద్‌లో పట్టపగలు దొంగను ఎలా ఉర్కించిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Girl fearless chases Thief in quthbullapur Hyderabad video: ఇటీవల కాలంలో దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు రాత్రిపూట చోరీలకు పాల్పడేవారు. కానీ ఇప్పుడు పగటి పూటనే రెక్కిలు వేసి, తాళం ఉన్న ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ముసలి వాళ్లు, ఒంటరి మహిళల్ని దొంగలు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

చాలా మంది దొంగతనాలు జరిగితే,ఏదైన అలజడి అన్పిస్తే వెంటనే అప్రమత్తమై పోలీసులకు చెప్తారు. కానీ రిస్క్ తీసుకొవాలని భావించరు. కానీ ఇక్కడొక యువతి మాత్రం దొంగ వచ్చిన విషయాన్ని పసిగట్టడమే కాకుండా.. అతనిపైకి సివంగీలా అతనిపై దూకింది. హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

హైదరాబాద్ లోని కుత్బుల్లాపూర్  చింతల్ భగత్ సింగ్ నగర్ లో తాళం వేసి ఉన్న ఇంట్లో పట్టపగలే దొంగ ప్రవేశించాడు. ఆ ఇంట్లో తాళం పగలకొట్టి ప్రవేశించాడు. కాస్లీ సామాన్లను మెల్లగా అన్ని తీసుకున్నాడు. అవన్నిమూటకట్టాడు. ఇంతలో పై పొర్షన్ లో ఉంటున్న 13 ఏళ్ల బాలికకు కింద నుంచి సౌండ్ లు రావడంతో ఆమె అప్రమత్తమైంది.

వెంటనే కిందకు రావడంతొ దొంగ దర్జాగా మూటలు కట్టుకుని పారిపోయేందుకు సిద్దమౌతున్నాడు. దీంతో ఆమె అతడినిపై ఏ మాత్రం భయంలేకుండా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. అతను తప్పించుకుని రోడ్డుమీదపరుగెత్తుతుండంతో అతడ్ని ఉర్కించి చుక్కలు చూపించింది.

ప్రాణాలకు తెగించి దొంగను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది. దొంగ.. దొంగ అంటూ అతడ్ని ఛేజ్ చేసింది.  కొద్దిదూరం వెంటాడినా ఫలితంలేకుండా పోయింది. కానీ అతను బాలిక కన్నా.. వేగంగా పరిగెత్తి అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నాడు.  అయితే.. ఆ సొత్తు మాత్రం పొకుండా బాలిక కాపాడింది.

Read more: Lovers Romance Video: ఛీ..ఛీ.. ఎంతకు తెగించార్రా.. ఏకంగా క్లాసులోనే ఛెండాలం.. గాఢంగా హగ్గులు, కిస్సులు.. వీడియో..

ఇంతలో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. యువతి చూపిన తెగువకు అందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె దొంగను సివంగీలా.. వెంబడించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. నెటిజన్లు బాలిక తెగువకు శభాష్ అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadGirl chases ThiefKuthbullapur incidentGirl chasses thieftelangana crime

Trending News