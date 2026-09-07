/తరగతికి ఒక టీచర్.. ప్రతి పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్.. జీవో నం. 25పై సవరణపై విద్యాశాఖకు ఉపాధ్యాయ సంఘాల విజ్ఞప్తి..!!

GO 25 Amendment: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిరక్షణ, అభివృద్ధి, విద్యార్థులలో విద్యా ప్రమాణాల పెంపుదల సాధించాలంటే ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల బలోపేతం అత్యంత కీలకమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. గ్రామీణ, పేద విద్యార్థులకు గుణాత్మక విద్యాభ్యాసాన్ని అందించడంలో ఈ పాఠశాలలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న జీవో నం. 25 నిబంధనల వల్ల క్షేత్రస్థాయిలో బోధనా సిబ్బంది కేటాయింపుల్లో తీవ్ర లోపాలు ఏర్పడి, పాఠశాలల నిర్వహణ, విద్యా ప్రమాణాలు దెబ్బతింటున్నాయనే ఆందోళన సర్వాత్రా వ్యక్తమవుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో.. ప్రతి తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడిని కేటాయించడం, ఆంగ్ల మాధ్యమ బోధనను సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు ప్రతి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ (ఇంగ్లీష్) పోస్టును తప్పనిసరిగా మంజూరు చేయడం అత్యవసరంగా మారింది. అంతేకాకుండా, పాఠశాలల విలీనం పేరుతో విద్యార్థులను విద్యకు దూరం చేయకుండా శాస్త్రీయ విధానాన్ని అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభుత్వం తక్షణమే జీవో నం. 25ను సవరించి, పాఠశాలల పరిరక్షణకు, విద్యారంగ బలోపేతానికి సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఉపాధ్యాయ వర్గాలు.. ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 3,142 ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లో 2 లక్షల లోపు మంది విద్యార్థులు, జూలై 31, 2026 నాటికి సుమారు 12,571 మంది ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత ఉపాధ్యాయ కేటాయింపు విధానం కారణంగా అనేక ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా కాకుండా, తరగతుల సంఖ్యను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఉపాధ్యాయులను కేటాయించే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం 6, 7, 8 తరగతులకు 20 లోపు విద్యార్థులు ఉంటే కేవలం ఇద్దరు స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, 21 మందికి పైగా ఉంటే నలుగురు స్కూల్ అసిస్టెంట్లను కేటాయించే విధానం ఉంది. అదే పాఠశాలలో 1 నుంచి 5 తరగతులకు 20 లోపు విద్యార్థులు ఉంటే ఒక్క SGT, 21–60 మంది విద్యార్థులు ఉంటే ఇద్దరు SGTలను మాత్రమే కేటాయించే పరిస్థితి ఉంది.
ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి...:
1 నుంచి 5 తరగతుల వరకు అనేక సబ్జెక్టులు, వర్క్బుక్స్, FLN కార్యక్రమాలు, నిరంతర మూల్యాంకనం, పిల్లల అభ్యసన స్థాయిలను గుర్తించడం వంటి అనేక బాధ్యతలు ఉన్నప్పుడు కేవలం ఒకరు లేదా ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులతో ఐదు తరగతులను నిర్వహించడం ద్వారా పిల్లలకు ఆశించిన స్థాయిలో నాణ్యమైన విద్యను అందించడం సాధ్యమేనా?
అదేవిధంగా ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లో 6–8 తరగతులకు ఇంగ్లీష్ బోధనకు ప్రత్యేకంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ (ఇంగ్లీష్) లేకపోవడం కూడా విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాలపై ప్రభావం చూపే అంశంగా మారుతోంది.
ఒక ఉదాహరణతో తెలుసుకుంటే..
ఒక ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో మొత్తం 80 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని అనుకుందాం.
- 1–5 తరగతుల్లో 62 మంది విద్యార్థులు ఉంటే – 3 SGTలు
- 6–8 తరగతుల్లో 18 మంది విద్యార్థులు ఉంటే – 2 School Assistants
మొత్తం 80 మంది విద్యార్థులకు 5 మంది ఉపాధ్యాయులు, కానీ నిర్వహించాల్సిన తరగతులు 7.
ఒక ఉపాధ్యాయుడు సెలవులో ఉన్నప్పుడు మిగిలిన నలుగురు ఉపాధ్యాయులతో ఏడు తరగతులకు సమర్థవంతమైన బోధన, మూల్యాంకనం, వర్క్బుక్ కరెక్షన్, FLN అమలు, ఇతర విద్యా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుందో మనమందరం ఆలోచించాలి. ఇది కేవలం ఉపాధ్యాయుల పని భారం గురించి మాత్రమే కాదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నష్టపోయేది చివరకు విద్యార్థులే.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రుల నమ్మకం పెరగాలి:
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తగినంత మంది ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడం, ఒక ఉపాధ్యాయుడు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తరగతులను నిర్వహించాల్సి రావడం, ప్రత్యేక సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులు అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల తల్లిదండ్రుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకం తగ్గే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిందని చెప్పి ఉపాధ్యాయులను తగ్గించడం మాత్రమే పరిష్కారం కాదు. ఎందుకు విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతోంది? పాఠశాలలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి? తల్లిదండ్రులు ఎందుకు ప్రైవేట్ పాఠశాలలను ఆశ్రయిస్తున్నారు? అనే అంశాలను కూడా ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు సమగ్రంగా పరిశీలించాలి.
ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలను పరిరక్షించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి మరియు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించడానికి క్రింది అంశాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని విజ్నప్తి చేస్తున్నారు.
1. జీవో నం.25ను సవరించాలి.
విద్యార్థుల సంఖ్యతో పాటు తరగతుల సంఖ్యను కూడా ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఉపాధ్యాయుల కేటాయింపు జరగాలి.
2. 1–5 తరగతులకు తరగతికి ఒక SGTను కేటాయించాలి.
విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉందనే కారణంతో ఒక ఉపాధ్యాయుడు బహుళ తరగతులను నిర్వహించే పరిస్థితిని నివారించాలి.
3. ప్రతి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో కనీసం ఒక School Assistant (English) పోస్టును మంజూరు చేయాలి.
ప్రస్తుత విద్యా పరిస్థితుల్లో ఇంగ్లీష్ భాషా నైపుణ్యానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థులకు మెరుగైన ఇంగ్లీష్ బోధన అందించాలి.
4. ఉపాధ్యాయుల సంఖ్యను పెంచి, కనీసం 1:20 నిష్పత్తికి దగ్గరగా బోధనా సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలి.
పిల్లల అభ్యసన స్థాయిని పెంచడానికి తగినంత మంది ఉపాధ్యాయులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
5. పాఠశాలల వీలీనాన్ని శాస్త్రీయంగా చేపట్టాలి.
విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న ప్రతి పాఠశాలను యాంత్రికంగా మూసివేయడం లేదా విలీనం చేయడం కాకుండా, భౌగోళిక పరిస్థితులు, విద్యార్థుల ప్రయాణ దూరం, పరిసర పాఠశాలల పరిస్థితులు, మౌలిక వసతులు తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
6. వీలీనం చేసిన పాఠశాలను మరింత బలోపేతం చేయాలి.
వీలీనం అనంతరం ఏర్పడే పాఠశాలలో తగినన్ని తరగతి గదులు, ఉపాధ్యాయులు, ఇంగ్లీష్ బోధన, మరుగుదొడ్లు, తాగునీరు, డిజిటల్ మరియు ఇతర అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించాలి.
7. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య పెంచేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలి.
పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను పెంచడంతో పాటు తల్లిదండ్రుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై విశ్వాసాన్ని పెంచే చర్యలు చేపట్టాలి.
8. మండల స్థాయిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయాలి.
మండల స్థాయిలో మంచి మౌలిక వసతులు, తగిన ఉపాధ్యాయులు, మెరుగైన ఇంగ్లీష్ బోధన, విద్యార్థులకు అవసరమైన విద్యా సౌకర్యాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఆదర్శ పాఠశాలలుగా తీర్చిదిద్దే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలి.
మన లక్ష్యం పాఠశాలలను తగ్గించడం కాదు – ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేయడం
ప్రస్తుతం 100 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు సుమారు 1,000కు కూడా లేకపోవడం, ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రుల విశ్వాసాన్ని పెంచాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తోంది.
అందువల్ల పాఠశాలల సంఖ్యను తగ్గించడం ఒక్కటే లక్ష్యంగా కాకుండా, ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాణ్యమైన విద్య అందేలా బలమైన విద్యా వ్యవస్థను నిర్మించడం మనందరి బాధ్యత.
పాఠశాలల వీలీనం అవసరమైన చోట శాస్త్రీయంగా చేపట్టడంతో పాటు, వీలీనం చేసిన పాఠశాలలను తగిన ఉపాధ్యాయులు, మౌలిక వసతులు, ఇంగ్లీష్ బోధన, ఇతర విద్యా సౌకర్యాలతో బలోపేతం చేయాలి. అప్పుడే విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పునరుద్ధరించబడుతుంది.
ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి:
గౌరవ ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు ఈ సమస్యను కేవలం ఉపాధ్యాయుల పోస్టుల సమస్యగా కాకుండా, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన విద్యా సమస్యగా పరిగణించాలని మనవి.
ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లోని వాస్తవ పరిస్థితులను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి, జీవో నం.25లో అవసరమైన సవరణలు చేయించడం, తగిన ఉపాధ్యాయ పోస్టులు మంజూరు చేయించడం, ఇంగ్లీష్ బోధనను బలోపేతం చేయించడం, అవసరమైన చోట పాఠశాలలను శాస్త్రీయంగా విలీనం చేసి వాటిని బలోపేతం చేయించడం ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్య అందేలా కృషి చేయాలని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
ఈ రోజు మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు రేపటి తరాల భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలను పరిరక్షిద్దాం – బలోపేతం చేద్దాం – విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడుదాం.
కలువల శంకర్
SGT, ఆదిలాబాద్
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