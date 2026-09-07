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తరగతికి ఒక టీచర్.. ప్రతి పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్.. జీవో నం. 25పై సవరణపై విద్యాశాఖకు ఉపాధ్యాయ సంఘాల విజ్ఞప్తి..!!

GO 25 Amendment: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిరక్షణ, అభివృద్ధి,  విద్యార్థులలో విద్యా ప్రమాణాల పెంపుదల సాధించాలంటే ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల బలోపేతం అత్యంత కీలకమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. గ్రామీణ, పేద విద్యార్థులకు గుణాత్మక విద్యాభ్యాసాన్ని అందించడంలో ఈ పాఠశాలలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న జీవో నం. 25 నిబంధనల వల్ల క్షేత్రస్థాయిలో బోధనా సిబ్బంది కేటాయింపుల్లో తీవ్ర లోపాలు ఏర్పడి, పాఠశాలల నిర్వహణ, విద్యా ప్రమాణాలు దెబ్బతింటున్నాయనే ఆందోళన  సర్వాత్రా వ్యక్తమవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:37 PM IST
తరగతికి ఒక టీచర్.. ప్రతి పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్.. జీవో నం. 25పై సవరణపై విద్యాశాఖకు ఉపాధ్యాయ సంఘాల విజ్ఞప్తి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తరగతికి ఒక టీచర్.. ప్రతి పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్.. జీవో నం. 25పై సవరణపై విద్యాశాఖకు ఉపాధ్యాయ సంఘాల విజ్ఞప్తి..!!
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