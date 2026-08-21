/ప్రాథమిక పాఠశాలలను ముంచేస్తున్న జీవో 25.. టీచర్ల సర్దుబాటు పేరుతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం..!!

GO 25 Impact: ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థలో చేపడుతున్న చర్యలు క్షేత్రస్థాయిలో విపరీతమైన పరిణామాలకు దారితీస్తున్నాయి. ఇటీవల ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చిన జీఓ 25 ఆధారంగా ఉపాధ్యాయుల డెప్యుటేషన్లు, సర్దుబాటు చేపట్టడంతో మండలంలో పలు పాఠశాలల్లో అకడమిక్ పరిస్థితి గందరగోళంగా తయారైంది. చక్కటి ఫలితాలు సాధిస్తున్న బడుల నుంచి కూడా టీచర్లను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించడంపై పలు గ్రామాల్లో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
టీచర్ల కోతతో సతమతమవుతున్న కాజ్జర్ల స్కూల్:
ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండల పరిధిలోని కాజ్జర్ల ప్రాథమిక పాఠశాల ఇందుకు స్పష్టమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ మొత్తం 56 మంది విద్యార్థులు విద్యనభ్యసిస్తుండగా, గతంలో ఐదుగురు టీచర్లు సేవలందించేవారు. అయితే, సర్దుబాటు నిబంధనల పేరుతో ఉన్నపళంగా ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులను వేరే బడులకు డిప్యూటేషన్పై పంపించారు. ఇప్పుడు కేవలం ఇద్దరు టీచర్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండటంతో ఐదు తరగతులకు చెందిన 18 సబ్జెక్టులు, ఇతర పనులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం అసాధ్యంగా మారింది. ఒకవేళ ఉన్న ఇద్దరిలో ఒక్కరు సెలవుపై వెళ్లినా, ఒక్క ఉపాధ్యాయుడే పాఠశాల మొత్తాన్ని నిర్వహించాల్సి రావడం విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాలపై కోలుకోలేని దెబ్బ కొడుతోంది.
అధికారుల దృష్టికి సమస్య :
విద్యాబోధన దెబ్బతింటుందనే ఆందోళనతో తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ను కలిసి తమ విజ్ఞాపన పత్రాన్ని సమర్పించారు. గత పదేళ్ల కాలంలో ఈ విద్యాలయం నుంచి వందకు పైగా విద్యార్థులు రాష్ట్రస్థాయి గురుకులాల్లో స్థానాలు సంపాదించారని, 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలోనూ 10మంది సీట్లు సాధించారని వివరించారు. ప్రతిభ చూపుతున్న పాఠశాలల నుంచి ఉపాధ్యాయులను తొలగించడం సమంజసం కాదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కొత్తూరులో గ్రామస్తుల నిరసన – బడికి తాళం:
మండల పరిధిలోని కొత్తూరు ప్రాథమిక పాఠశాలలోనూ పరిస్థితి భిన్నంగా ఏమీ లేదు. 22 మంది విద్యార్థులున్న ఈ బడిలో ఇద్దరు టీచర్లు ఉండగా, ఒకరిని సర్దుబాటు పేరుతో పంపించివేశారు. ఒంటరి ఉపాధ్యాయుడితో పాఠశాల నిర్వహణ అసాధ్యమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన తల్లిదండ్రులు, పాఠశాలకు తాళం వేసి తమ నిరసనను తెలిపారు. మూడో ఉపాధ్యాయుడిని నియమించాలని కలెక్టర్ విద్యాశాఖ అధికారులను అభ్యర్థించినప్పటికీ, ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం కుదరదని అధికారులు స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ బడుల్లో సౌకర్యాలు, ఉపాధ్యాయుల కొరతను సరిదిద్దకపోతే రాబోయే విద్యా సంవత్సరం నుంచి తమ పిల్లలను ప్రైవేట్ బడుల్లో చేర్పించడం తప్ప వేరే మార్గం లేదని తల్లిదండ్రులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు తరాల విద్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు వెంటనే స్పందించి సర్దుబాటు నిర్ణయాలను సమీక్షించి, పాఠశాలలకు తగినంతమంది ఉపాధ్యాయులను కేటాయించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
నేడు రాష్ట్రంలో 1 నుంచి 30 మంది విద్యార్థులు ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలు దాదాపు 7,500 వరకు ఉన్నాయి. వీటిలో ఒకరు లేదా ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులతోనే బోధన సాగుతుండటంతో, పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య ఎలా అందుతుందని ఎస్జీటీ (SGT) ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రాథమిక పాఠశాలల పునాది బలంగా ఉంటేనే ఉన్నత పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య స్థిరంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని గ్రహించాలి. కాబట్టి ఉపాధ్యాయ సంఘాల రాష్ట్ర అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు మరియు గౌరవ ముగ్గురు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలు (MLCs) స్పందించి, జీవో నంబర్ 25 సవరణ దిశగా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి ప్రాథమిక విద్యను రక్షించాలని ఎస్జీటీ ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు.
31 నుండి 100 మంది విద్యార్థులు గల ప్రాథమిక.. ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో 7959 ఉన్నవి. ఇక్కడ 31 మంది విద్యార్థులు నుండి 60 విద్యార్థుల వరకు ఇద్దరు ఉపాధ్యాయుల బోధన చేయడం జరుగుతుంది, జీవో నెంబర్ 25 వల్ల, 61 నుండి 90 విద్యార్థుల వరకు ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులను ఇవ్వడము జరుగుతుంది. 91 నుండి 120 విద్యార్థుల వరకు నలుగురు ఉపాధ్యాయులచే విద్యాబోధన జరుగుతుంది ప్రైమర్ స్కూల్లో 120 మంది విద్యార్థుల వరకు నలుగురు ఉపాధ్యాయులచే విద్య బోధనలు జరుగుతే..విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య ఎలా అందుతుంది? తల్లిదండ్రులు ఒకరిద్దరు ఉపాధ్యాయులచే విద్య బోధన జరుగుతున్న ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలోకి తమ పిల్లలనుఎలా పంపుతారు? సుమారుగా రాష్ట్రంలో 2275 ప్రాథమిక పాఠశాలలు .. ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో నలుగురు పైన ఉపాధ్యాయులచే మాత్రమే విద్య బోధన జరుగుతుంది. అదే ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో6,7,8, తరగతులలోని విద్యార్థులు 20 మంది పైగా విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నలుగురు నలుగురు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉపాధ్యాయులచే విద్య బోధన జరుగుతుంది. అదే పాఠశాలలో ఒకటి నుండి 5వ తరగతి వరకు 90 లోపు మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లయితే ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులచే విద్యాబోధన జరుగుతుంది. ఇటువంటి ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఎలా చదివిస్తారు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇక నుంచైనా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి ప్రాథమిక విద్యను కాపాడాలని ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు.
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