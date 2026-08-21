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ప్రాథమిక పాఠశాలలను ముంచేస్తున్న జీవో 25.. టీచర్ల సర్దుబాటు పేరుతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం..!!

GO 25 Impact:  నేడు రాష్ట్రంలో 1 నుంచి 30 మంది విద్యార్థులు ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలు దాదాపు 7,500 వరకు ఉన్నాయి. వీటిలో ఒకరు లేదా ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులతోనే బోధన సాగుతుండటంతో, పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య ఎలా అందుతుందని ఎస్జీటీ (SGT) ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 21, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:21 AM IST
ప్రాథమిక పాఠశాలలను ముంచేస్తున్న జీవో 25.. టీచర్ల సర్దుబాటు పేరుతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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