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GO 25తో దెబ్బతింటున్న ప్రాథమిక విద్య.. ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డికి ఉపాధ్యాయుల వినతి..!!

GO 25 Problems: నల్గొండ-హైదరాబాద్-ఖమ్మం ఉపాధ్యాయ శాసనమండలి సభ్యులు  పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డిని కలిసిన ఉపాధ్యాయులు.. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ఎస్జీటీ (SGT)లు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర సమస్యలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. విద్యా వ్యవస్థకు పునాది వంటి ప్రాథమిక పాఠశాలల పరిరక్షణకు, మౌలిక వసతుల కల్పనకు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బడులు మూతపడకుండా కాపాడుకోవడంతో పాటు ఉపాధ్యాయుల న్యాయమైన డిమాండ్లను శాసనమండలి వేదికగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారమయ్యేలా చొరవ చూపాలని కోరారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 01, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:52 PM IST
GO 25తో దెబ్బతింటున్న ప్రాథమిక విద్య.. ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డికి ఉపాధ్యాయుల వినతి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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GO 25తో దెబ్బతింటున్న ప్రాథమిక విద్య.. ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డికి ఉపాధ్యాయుల వినతి..!!
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