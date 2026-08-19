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ఒకే టీచర్, ఐదు తరగతులు.. GO 25 సవరించకపోతే ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవిష్యత్తు ఏంటి?

Telangana Govt Teachers: జీవో నెంబర్ 25 అమలు తర్వాత పలు పాఠశాలల్లో టీచర్ల కొరత మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఫలితంగా ఒకే ఉపాధ్యాయుడు అనేక తరగతులు, అనేక సబ్జెక్టులు బోధించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగాలని కోరుతున్న ప్రభుత్వం, ముందుగా వారికి అవసరమైన ఉపాధ్యాయులను అందుబాటులో ఉంచాలని వారు సూచిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 19, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:55 AM IST
ఒకే టీచర్, ఐదు తరగతులు.. GO 25 సవరించకపోతే ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవిష్యత్తు ఏంటి?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఒకే టీచర్, ఐదు తరగతులు.. GO 25 సవరించకపోతే ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవిష్యత్తు ఏంటి?
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