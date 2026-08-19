/ఒకే టీచర్, ఐదు తరగతులు.. GO 25 సవరించకపోతే ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవిష్యత్తు ఏంటి?

Telangana Govt Teachers: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి విద్యార్థులను ఆకర్షించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, అనేక ప్రాథమిక, అప్పర్ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత తీవ్రంగా ఉందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. జీవో నెంబర్ 25 అమలు తర్వాత పలు పాఠశాలల్లో టీచర్ల కొరత మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఫలితంగా ఒకే ఉపాధ్యాయుడు అనేక తరగతులు, అనేక సబ్జెక్టులు బోధించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగాలని కోరుతున్న ప్రభుత్వం, ముందుగా వారికి అవసరమైన ఉపాధ్యాయులను అందుబాటులో ఉంచాలని వారు సూచిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యార్థుల చేరికల్లో కొంత మెరుగుదల కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఆ మేరకు బోధనా సిబ్బంది పెరగలేదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా యూపీఎస్ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ బోధనకు ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయ పోస్టులు లేకపోవడంతో, ఆ బాధ్యతను ఎస్జీటీలే నిర్వహిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. తెలుగు, హిందీ వంటి సబ్జెక్టులకు ప్రత్యేక పోస్టులు ఉండగా, ఇంగ్లీష్కు అలాంటి అవకాశం లేకపోవడాన్ని ఉపాధ్యాయులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు చదువుతున్న యూపీఎస్ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ బోధనకు ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులను నియమించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, జీవో నెంబర్ 25 సవరణ కోసం కొన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు నిరంతరం డిమాండ్ చేస్తున్నప్పటికీ, అన్ని సంఘాలు ఈ అంశాన్ని ఒకే స్థాయిలో ప్రస్తావించడం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రాథమిక, యూపీఎస్ పాఠశాలల సమస్యలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ప్రతి తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు, ప్రతి పాఠశాలకు ఒక హెడ్మాస్టర్ ఉండేలా విధానాలు రూపొందించాలని ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు. పాఠశాలల్లో తగిన సిబ్బంది లేకుండా విద్యా నాణ్యతను మెరుగుపరచడం సాధ్యం కాదని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడం మాత్రమే ప్రభుత్వ పాఠశాలల విజయానికి ప్రమాణం కాదని, వారికి నాణ్యమైన విద్య అందించగల బోధనా వ్యవస్థ కూడా అంతే ముఖ్యమని విద్యావేత్తలు పేర్కొంటున్నారు. జీవో నెంబర్ 25లో అవసరమైన సవరణలు చేసి, పాఠశాలల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను మంజూరు చేస్తేనే ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రుల విశ్వాసం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థుల చేరికల కంటే, వారికి నాణ్యమైన విద్య అందించే మౌలిక సదుపాయాలు ఉపాధ్యాయ వ్యవస్థపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని ఉపాధ్యాయలు చెబుతున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లు పెంచడంపై దృష్టి సారిస్తున్న ప్రభుత్వం, అదే సమయంలో బోధనా సిబ్బంది అవసరాలపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాల్సిన అవసరం ఉందని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు. విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతున్న చోట్ల అదనపు ఉపాధ్యాయ పోస్టులను మంజూరు చేయాలని వారు కోరుతున్నారు, ఆ విద్యార్థులకు బోధించే టీచర్ల సంఖ్యను తగ్గిస్తూ ఎన్రోల్మెంట్ పెంచాలని ఆశించడం ఎంతవరకు సాధ్యమనే ప్రశ్నలు విద్యావర్గాల్లో వినిపిస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్న సమయంలోనే, అనేక చోట్ల ఒకే టీచర్ మల్టిపుల్ తరగతులను నిర్వహించాల్సి వస్తోందని ఉపాధ్యాయులు అంటున్నారు. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ప్రభుత్వం, ముందు Class Roomకు ఒక Teacher ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.
ఇందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం కజ్జర్ల ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు కలవల శంకర్, మెదక్-నిజామాబాద్-ఆదిలాబాద్-కరీంనగర్ ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గ శాసనమండలి సభ్యులు మల్క కొమురయ్యకు ప్రత్యేకంగా వినతిపత్రం సమర్పించారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు ప్రక్రియ ప్రాథమిక పాఠశాలల ఉనికికే ప్రమాదకరంగా మారిందని వినతిపత్రంలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులను సమీక్షించకుండా సర్దుబాటు పేరుతో టీచర్ల సంఖ్యను తగ్గిస్తే, గ్రామీణ ప్రాంతాల చిన్నారులకు నాణ్యమైన విద్య దూరమవుతుందని హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు ప్రక్రియను 31-07-2026 వరకు వాయిదా వేసి, జీవో 25ను సవరించిన తర్వాతే ముందుకెళ్లాలని కోరారు.
రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాథమిక పాఠశాలలు కేవలం ఒక్క ఉపాధ్యాయుడితోనే నడుస్తున్నాయని, ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఒకే సమయంలో ఐదు తరగతుల విద్యార్థులకు సమానంగా బోధించడం ఏమాత్రం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకం పర్యవేక్షణ , ప్రభుత్వ ఆన్లైన్ డేటా ఎంట్రీ పనులు, రికార్డుల నిర్వహణ, సంక్షేమ పథకాల పర్యవేక్షణ వంటి బోధనేతర బాధ్యతల వల్లే సమయం సరిపోతోందని, దీనివల్ల చిన్నారుల చదువు తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక విద్యే దేశ విద్యా వ్యవస్థకు పునాది అని, ప్రతీ తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండేలా జీవో 25లో మార్పులు చేస్తూ క్రింది నిష్పత్తిని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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