/అక్టోబర్ 2లోగా GO 190 అమలు చేయాలి.. GO 317 బాధిత ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్..ఛలో గాంధీభవన్ కు పిలుపు..!!

GO 317: తెలంగాణలో జీఓ 317 (GO 317) బాధితులైన ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల సమస్య మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. జీఓ 317 వల్ల స్థానిక జిల్లాలకు దూరమైన వారికి ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రభుత్వం జీఓ 190 (GO 190) జారీ చేసినప్పటికీ, దాని అమలు సరిగ్గా జరగలేదని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. జీఓ 190ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసి తమకు న్యాయం చేయాలని బాధిత ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జీఓ 317తో తీవ్రంగా నష్టపోయిన తమకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు వెంటనే న్యాయం చేయాలని బాధిత ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ సమస్యపై నిరసన తెలిపేందుకు అక్టోబర్ 2న 'చలో గాంధీభవన్' కార్యక్రమానికి బాధిత టీచర్లు పిలుపునిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ జీఓ 190 సమర్థవంతమైన అమలు జరగని పక్షంలో నిరసనలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని సంఘాల నాయకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
48 గంటల్లో న్యాయం ఏదీ? ఉపాధ్యాయ సంఘాల ప్రశ్న:
గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల ప్రకారం తమను సొంత జిల్లాలకు పంపించాలని 'టీచర్స్ జస్టిస్ ఫోరం' కోరుతోంది. సమస్యను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆచరణలో పూర్తిస్థాయి చర్యలు లేవని ఫోరం ఆరోపిస్తోంది. అయితే సెప్టెంబర్ 5, 2026 కొడంగల్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ... జీఓ 317 వల్ల తలెత్తిన సమస్యలన్నింటినీ ప్రభుత్వం పరిష్కరించిందని, ఉపాధ్యాయుల బదిలీల ప్రక్రియ కూడా పూర్తయిందని స్పష్టం చేశారు.
జీఓ 190ని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయాలి:
జీఓ 317 బాధితులను తాత్కాలిక బదిలీలు లేదా డిప్యూటేషన్పై సొంత జిల్లాలకు పంపేందుకు 2025 సెప్టెంబర్లో ప్రభుత్వం జీఓ 190 మార్గదర్శకాలను తీసుకొచ్చింది. దీనివల్ల దాదాపు 10 వేల మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలంగాణ స్కూల్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ నాయకులు గతంలో వెల్లడించారు. ఈ ఉత్తర్వులను క్షేత్రస్థాయిలో వేగంగా అమలు చేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
సొంత జిల్లాలకు పంపాలని విజ్ఞప్తి:
కేటాయింపులు, బదిలీల కారణంగా దూరప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కుటుంబ పరిస్థితులు, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమను సొంత జిల్లాలకు బదిలీ చేయాలని కోరుతున్నారు.
ప్రభుత్వ స్పందన - ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్లు:
ఒకవైపు జీఓ 317 సమస్యలను ఇప్పటికే పరిష్కరించామని ప్రభుత్వం చెబుతుండగా, క్షేత్రస్థాయిలో ఇంకా ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులకు ప్రయోజనం చేకూరిందనే దానిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుని, జీఓ 190ని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేసేవరకు తమ పోరాటం ఆపేది లేదని బాధితులు, సంఘాల నాయకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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