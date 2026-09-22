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అక్టోబర్ 2లోగా GO 190 అమలు చేయాలి.. GO 317 బాధిత ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్..ఛలో గాంధీభవన్ కు పిలుపు..!!

GO 317: తెలంగాణలో జీఓ 317 (GO 317) బాధితులైన ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల సమస్య మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. జీఓ 317 వల్ల స్థానిక జిల్లాలకు దూరమైన వారికి ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రభుత్వం జీఓ 190 (GO 190) జారీ చేసినప్పటికీ, దాని అమలు సరిగ్గా జరగలేదని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. జీఓ 190ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసి తమకు న్యాయం చేయాలని బాధిత ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 22, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:00 PM IST
అక్టోబర్ 2లోగా GO 190 అమలు చేయాలి.. GO 317 బాధిత ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్..ఛలో గాంధీభవన్ కు పిలుపు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అక్టోబర్ 2లోగా GO 190 అమలు చేయాలి.. GO 317 బాధిత ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్..ఛలో గాంధీభవన్ కు పిలుపు..!!
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