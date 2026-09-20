/విద్యార్థుల పోరాటానికి లొంగిన ప్రభుత్వం.. పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల విలీనం రద్దు!

Polytechnic: పాలిటెక్నిక్లను యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీలో విలీనం చేయాలన్న ప్రతిపాదనపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యూ-టర్న్ తీసుకుంది. జీవో 97ను వ్యతిరేకిస్తూ విద్యార్థి సంఘాలు చేపట్టిన 37 రోజుల నిరసనకు ప్రభుత్వం తలొగ్గింది. దీంతో విలీన నిర్ణయాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఇంధన శాఖలో ఉద్యోగుల కేటాయింపుల సమస్య కూడా పరిష్కారమైనట్లు కనిపిస్తోంది.
పాలిటెక్నిక్లను యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీలో విలీనం చేసేందుకు జూలై 3న జారీ చేసిన జీవో 97 విద్యార్థి, అధ్యాపక వర్గాల ఆగ్రహానికి గురిచేయడంతో ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. ఇంధన శాఖలో ఉద్యోగుల కేటాయింపుల విషయంలో కూడా తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ఈ పరిస్థితిపై కేకే కమిటీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి నివేదిక సమర్పించింది.
దీంతో పాలిటెక్నిక్ల విలీన ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం యూ-టర్న్ తీసుకుంది. అందువల్ల, డిప్లొమా విద్య యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. కళాశాలలు సాంకేతిక విద్యా శాఖ పరిధిలోనే ఉంటాయి. అదేవిధంగా, సాంకేతిక విద్యా మండలి, ఏఐసీటీఈ విధానాలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయి. దీంతో విద్యార్థి, అధ్యాపకుల 37 రోజుల పోరాటం ఫలించింది.
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